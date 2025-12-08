法律題掀嘴戰！龎蕾馨嗆李沛旭 温昇豪急打圓場

〔記者傅茗渝／台北報導〕醫療劇《整形過後》將於12月13日起在公視推出，製作人兼主演温昇豪日前率龎蕾馨、洪暐哲亮相，與李沛旭、方宥心、王為等藝人一同登上哈林庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。節目中遇上法律題「學姊將學弟的告白信發上網路」，竟意外引爆性別立場差異，本集將於今（12／8）晚9點在公視播出，並同步於公視＋上架。

哈林庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）王為、方宥心、李沛旭，與（右起3、2、1）温昇豪、龎蕾馨、洪暐哲上節目，（公視提供）

當哈林公布題目「學姊將學弟的告白信發上網路，但因學姊是當事人，所以沒有違法」時，方宥心、龎蕾馨皆選「○」。方宥心認為「我們工作上的書信、合約，會有一條叫保密條款」，讓哈林忍不住追問：「人家寫告白信給妳，因為沒有簽保密條款，所以可以放上網？」新加坡女星龎蕾馨態度果決：「他（學弟）給了我，信就是我的，要怎麼樣是我的事。」哈林笑讚她「理直氣壯的人」，龎蕾馨也俏皮吐舌反應，更補充：「如果是裸照我就不會放。」

請繼續往下閱讀...

李沛旭、温昇豪（左、右）上哈林主持公視《哈！真相大白了》節目現場較量健身成果。（公視提供）

與此同時，男性來賓則全選「╳」。温昇豪笑說：「這可能有點妨害秘密，把我秘密公開。」洪暐哲也認同信件上可能含電話等個資，「不適合上網公開。」王為則表示：「個人心理上不願意，上頭有我署名，而且我只想給學姊看吧？」李沛旭也補充：「文字內容是屬於學弟寫的這一方，那是他的隱私吧？」

怎料李沛旭一席話立刻引燃戰火，龎蕾馨不甘示弱回嗆：「我怎麼知道是學弟你親筆寫的？」李沛旭也回敬：「我又沒追妳，奇怪！」雙方瞬間唇槍舌劍。哈林在旁見縫插針，指著壯碩的李沛旭笑說：「他的手比妳腿還粗。」龎蕾馨則笑回「我也是有老公的，只是沒這麼壯。」現場氣氛越演越熱，温昇豪見狀出面緩衝：「大家平手，還有機會！」一來一往的互動笑果十足。

哈林（左2）主持公視《哈！真相大白了》邀來《整形過後》演員温昇豪、洪暐哲、龎蕾馨（右2、右1、左1）上節目。（公視提供）

最終公布答案為「╳」。節目法律專家黃杰說明，「由於學弟的文字是他的著作，可以主張受到著作權法保護」，並指出「學姊將文字公開發表，同時侵犯學弟的公開發表權，所以是會違反著作權法的規定。」龎蕾馨仍噘嘴喊「唉呦，不公平！」哈林也順勢搞笑演出：「你說的都對，是我們答案不對。」全場再度爆笑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法