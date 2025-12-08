自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

法律題掀嘴戰！龎蕾馨嗆李沛旭 温昇豪急打圓場

〔記者傅茗渝／台北報導〕醫療劇《整形過後》將於12月13日起在公視推出，製作人兼主演温昇豪日前率龎蕾馨、洪暐哲亮相，與李沛旭、方宥心、王為等藝人一同登上哈林庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。節目中遇上法律題「學姊將學弟的告白信發上網路」，竟意外引爆性別立場差異，本集將於今（12／8）晚9點在公視播出，並同步於公視＋上架。

哈林庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）王為、方宥心、李沛旭，與（右起3、2、1）温昇豪、龎蕾馨、洪暐哲上節目，（公視提供）哈林庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）王為、方宥心、李沛旭，與（右起3、2、1）温昇豪、龎蕾馨、洪暐哲上節目，（公視提供）

當哈林公布題目「學姊將學弟的告白信發上網路，但因學姊是當事人，所以沒有違法」時，方宥心、龎蕾馨皆選「○」。方宥心認為「我們工作上的書信、合約，會有一條叫保密條款」，讓哈林忍不住追問：「人家寫告白信給妳，因為沒有簽保密條款，所以可以放上網？」新加坡女星龎蕾馨態度果決：「他（學弟）給了我，信就是我的，要怎麼樣是我的事。」哈林笑讚她「理直氣壯的人」，龎蕾馨也俏皮吐舌反應，更補充：「如果是裸照我就不會放。」

李沛旭、温昇豪（左、右）上哈林主持公視《哈！真相大白了》節目現場較量健身成果。（公視提供）李沛旭、温昇豪（左、右）上哈林主持公視《哈！真相大白了》節目現場較量健身成果。（公視提供）

與此同時，男性來賓則全選「╳」。温昇豪笑說：「這可能有點妨害秘密，把我秘密公開。」洪暐哲也認同信件上可能含電話等個資，「不適合上網公開。」王為則表示：「個人心理上不願意，上頭有我署名，而且我只想給學姊看吧？」李沛旭也補充：「文字內容是屬於學弟寫的這一方，那是他的隱私吧？」

怎料李沛旭一席話立刻引燃戰火，龎蕾馨不甘示弱回嗆：「我怎麼知道是學弟你親筆寫的？」李沛旭也回敬：「我又沒追妳，奇怪！」雙方瞬間唇槍舌劍。哈林在旁見縫插針，指著壯碩的李沛旭笑說：「他的手比妳腿還粗。」龎蕾馨則笑回「我也是有老公的，只是沒這麼壯。」現場氣氛越演越熱，温昇豪見狀出面緩衝：「大家平手，還有機會！」一來一往的互動笑果十足。

哈林（左2）主持公視《哈！真相大白了》邀來《整形過後》演員温昇豪、洪暐哲、龎蕾馨（右2、右1、左1）上節目。（公視提供）哈林（左2）主持公視《哈！真相大白了》邀來《整形過後》演員温昇豪、洪暐哲、龎蕾馨（右2、右1、左1）上節目。（公視提供）

最終公布答案為「╳」。節目法律專家黃杰說明，「由於學弟的文字是他的著作，可以主張受到著作權法保護」，並指出「學姊將文字公開發表，同時侵犯學弟的公開發表權，所以是會違反著作權法的規定。」龎蕾馨仍噘嘴喊「唉呦，不公平！」哈林也順勢搞笑演出：「你說的都對，是我們答案不對。」全場再度爆笑。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中