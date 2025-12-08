小煜離婚 阿緯以股市上漲322.89點作收預告「東區煜哥即將復出」

〔記者胡如虹／台北報導〕棒棒堂的 「小煜」楊奇煜今（8）日無預警的宣布和結婚5年的老婆言言離婚，他的好兄弟威廉、阿緯早就知道他離婚，威廉透露小煜心情很ok，就是專心照顧小孩；阿緯則以今天的股市加權指數開高走高，終場上漲322.89點，以28303.78點作收，表示市場樂觀情緒高漲，東區煜哥即將復出，鼓勵兄弟往前看。

小煜（左）今天公開和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。（資料照，翻攝自臉書）

小煜今天公開和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係，並以「有些故事不必用結束形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」來形容離婚後和前妻言言的關係。他成為單親爸爸後，也特別告知棒棒堂的好兄弟威廉、阿緯。

阿緯以今天股市行情開高走高來鼓勵小煜。（翻攝自臉書）

阿緯表示，小煜和言言在彼此有共識的情況下分開，並不是交惡，只是回歸當朋友，就不用太辛苦，對兩個人都好。他除了以今天股市行情開高走高來鼓勵小煜之外，還不忘發揮棒棒堂的搞笑風格，加了一句「但我女兒還是會跟他兒子保持距離，畢竟小煜DNA太強了。」讓好兄弟小煜放鬆情緒。

由於棒棒堂今年拿了金鐘獎，團員又同時發生閃兵，粿王事件、離婚事件，面對1好4壞的考驗，威廉則以「人生下半場才剛剛開始，對我們來說，長遠來看並不是什麼天崩地裂的事啦！」相信棒棒堂經過反省、檢討、改進，未來的路可以走的很穩健。

