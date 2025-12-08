自由電子報
娛樂 日韓

AAA圓滿落幕 i-dle成員舒華「像公主」仍在熱門話題

女團i-dle成員舒華的造型美得像《冰雪奇緣》裡的Elsa公主。（翻攝自IG）女團i-dle成員舒華的造型美得像《冰雪奇緣》裡的Elsa公主。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕本月6日2025 AAA才在高雄世運主場館落幕，隨著朴寶劍、張員瑛等藝人紛紛離開台灣，原本以為AAA話題差不多要休停一陣子，沒想到網路熱度竟然不減反增，原因是偶像女團「i-dle」成員舒華的造型太「仙」了，宛若童話故事裡走出來的公主，尤其是精巧別致的髮型，讓人難以忘懷。

很多人以為舒華頭上使用了蝴蝶結髮飾，其實那是用她的真髮編出來的。（翻攝自IG）很多人以為舒華頭上使用了蝴蝶結髮飾，其實那是用她的真髮編出來的。（翻攝自IG）

舒華在AAA登場時，身穿冰藍色禮服，看起來就像是《冰雪奇緣》的Elsa公主走入真實世界，前短後長不對稱設計的蓬裙看起來像雲朵、像浪花，整體服裝線條俐落，更襯托出高冷公主氣質。由於剪裁得宜，舒華的肩頸線條完美展現出來，顯得優雅動人，不過最最讓人熱烈討論的，是舒華的髮型。

從背面看舒華的髮型發現非常別緻動人。（翻攝自小紅書）從背面看舒華的髮型發現非常別緻動人。（翻攝自小紅書）

從官方社群發出的照片當中，正面看，舒華像是紮了一個大大的蝴蝶結，沒想到舒華轉過身來，背影才讓全網驚呆，這個優雅的蝴蝶結竟是用舒華的頭髮紮出來的，仔細看頭髮線條弧度超級優美精準，即使看背影也不覺得厚重，兩側自然垂墜的細碎法更是增添韻味，讓舒華不單純是個甜妹子，更展現出成熟女人韻味，讓人一見難忘。

