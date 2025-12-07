許效舜揭台語神曲《心愛的謝謝》最痛真相 一段歌詞逼哭眾人

〔記者李紹綾／台北報導〕許效舜擔任公視台語台舉辦的「台語台表演班」高雄客席講座導師。他在課堂中分享台語自創曲《心愛的謝謝》，這首歌讓出道36年的阿吉仔在2023年奪下金曲最佳台語男歌手。

許效舜擔任「台語台表演班」高雄客席講座導師。（公視台語台提供）

許效舜朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」他提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，許多學員因由阿公阿嬤帶大，如今回頭學台語，更能理解語言背後的情感重量，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。

許效舜（左）擔任「台語台表演班」高雄客席講座導師，與學員在課堂上互動即興演出。（公視台語台提供）

今年的「台語台表演班」高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、金鐘戲王黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。

許效舜在「台語台表演班」說到激動處，讓現場學員落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。（公視台語台提供）

三位導師也送上重要提醒，蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。

許效舜在「台語台表演班」以自創曲《心愛的謝謝》談角色與人生。（公視台語台提供）

公視台語台今年開課「台語台表演班」，台北班率先開跑後表現斐然，不僅透過實作與討論讓學員迅速進入狀況，更成功協助多位學員媒合參與多部台內的台語戲劇作品，實際踏上表演舞台，展現亮眼成績。延續台北班的成功經驗，「台語台表演班」高雄班也正式開課。台語台長呂東熹指出，雖然《鹽水大飯店》、《台語有影-啥人顧性命》、《台語有影-藍色假期》等戲劇近年在國內外亮眼發揮，但台語影視圈仍面臨台語演員斷層，希望可以透過這個計畫，進而扎根下一代台語影視人才。

