自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AAA》舒華回家！LESSERAFIM、IVE掀暴動 兩大女團小港機場前後走

舒華抵達小港機場，回到家鄉台灣。（記者李惠洲攝）舒華抵達小港機場，回到家鄉台灣。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）明天（6日）在高雄世運主場館登場，今天第一批抵達高雄小港機場的藝人為舒華、李濬榮、IVE以及LESSERAFIM，人氣超高，現場歡呼聲連連。

舒華脫掉大衣，紅色背心相當吸睛。（記者李惠洲攝）舒華脫掉大衣，紅色背心相當吸睛。（記者李惠洲攝）

李濬榮低調現身小港機場，他將擔任主持人。（記者李惠洲攝）李濬榮低調現身小港機場，他將擔任主持人。（記者李惠洲攝）

最先步入入境大廳的是女團i-dle的舒華，她今天身穿紅色背心，亮麗現身小港機場，現場尖叫聲不斷，明顯聽到男女粉絲大喊：「葉舒華！」舒華也簡單與現場粉絲揮手打招呼。舒華將擔任第二天《ACON 2025》的主持人，將搭檔李濬榮、Cravity的Allen、Kiiikiii的Sui一起主持。李濬榮則是在舒華之後現身，他戴著墨鏡、黑色帽子現身，頗為低調，一度有粉絲沒看清楚直言：「那是誰啊？」

LESSERAFIM的許允真、SAKURA、金采源現身小港機場。（記者李惠洲攝）LESSERAFIM的許允真、SAKURA、金采源現身小港機場。（記者李惠洲攝）

LESSERAFIM許允真宛如《航海王》中的蛇姬一樣仰頭。（記者李惠洲攝）LESSERAFIM許允真宛如《航海王》中的蛇姬一樣仰頭。（記者李惠洲攝）

LESSERAFIM洪恩採十分可愛。（記者李惠洲攝）LESSERAFIM洪恩採十分可愛。（記者李惠洲攝）

接下來兩組韓國代表性女團登場，LESSERAFIM的許允真、洪恩採、SAKURA、KAZUHA皆未戴口罩，熱情與粉絲打招呼，看起來心情相當好。下面一組IVE已經來高雄數次，這次現身小港機場依舊人氣強強滾，領頭的是身穿大衣的是安俞真，十分有氣勢。不過除了大姊Gaeul之外，成員們都戴著口罩，只看得出Gaeul面對粉絲笑容滿面的模樣，一度讓粉絲分不出來誰是誰。

穿著大衣的安俞真領軍IVE現身，氣勢十足。（記者李惠洲攝）穿著大衣的安俞真領軍IVE現身，氣勢十足。（記者李惠洲攝）

IVE安俞真揮手打招呼，Gaeul粉色頭髮十分顯眼。（記者李惠洲攝）IVE安俞真揮手打招呼，Gaeul粉色頭髮十分顯眼。（記者李惠洲攝）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中