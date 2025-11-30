下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析

命理專家指出，11/30～12/6這一週12生肖養氣、養運，要往「對的方向」前進。（達志影像、菲菲老師）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24節氣中的「大雪」還有一週才報到，雖然地處亞熱帶的台灣較比較沒有機會遇到白雪靄靄的美景，但根據氣象預報，下週二全台即將迎來進入11月以來最有感的「大降溫」，而當氣候與天象交相影響，對12生肖本週運勢又將帶來什麼樣的影響？對此疑問，研究幸運命理多年的菲菲老師一語分析：「當雪未至、氣未極之時，正是轉運的伏線。」

命理界氣質導師菲菲老師指出，11/30～12/6這一週正是讓人放慢腳步、盤整方向、凝聚力量的轉運關鍵期，有些生肖適合補財庫、有些生肖適合修人緣、有些生小適合衝剛事業，有些生肖則適合收斂鋒芒、靜養氣運。

➤子鼠｜財氣回流，穩中見實

．五行運勢：水旺生財，屬水之鼠氣場相應，收穫期將至。努力經營的事終見成績。 最近那種「努力終於有回報」的感覺會慢慢浮現，讓你鬆一口氣。本週適合盤點成果、收回舊帳，越務實越容易看見錢進帳。

．宜：整理帳務、完成合約、落實規劃。

．忌：貪心擴張、忽略細節。

➤丑牛｜靜養氣運，聚定為福

．五行運勢：土遇水潤，能量轉內，適合學習與思考。越穩越能聚勢。 你可能覺得最近進展緩慢，但這份「慢」，正是在幫你穩住根基。 多花時間思考與修整，別急著動，慢一點反而更有收穫。

．宜：進修充電、重新整合方向。

．忌：急於成果、固執己見。

➤寅虎｜靈感轉旺，事業創新

．五行運勢：木得水生，思維活躍、表達力強，是創意與突破的時機。最近是不是又開始想嘗試新東西？那股不安分的衝勁，其實是命運在推你前進。 靈感容易閃現，試著把想法落地，新的嘗試將成為明年契機。

．宜：創意提案、行銷曝光、開新專案。

．忌：口舌爭鋒、過度自信。

➤ 卯兔｜人緣轉順，才華見用

．五行運勢：木氣受水滋養，人際順暢、貴人緣活絡。 你可能會發現，有些人開始真正理解你，這份被看見的感覺讓人安心。 多與人交流、合作，這段人際互動正替你帶來實際的機會與收穫。

．宜：溫和溝通、經營人際、拓展副業。

．忌：情緒過滿、怠惰拖延。

➤辰龍｜內斂蓄勢，轉運在即

．五行運勢：土中藏水，智慧漸開，是沈潛觀察與穩定前行的時段。 雖然暫時沒太多動靜，但你清楚感覺到事情正在慢慢成形。 穩住腳步、默默累積，年底前的轉機會出現在意想不到之處。

．宜：沉澱思緒、穩步推進長期計畫。

．忌：心浮氣躁、急於突破。

➤巳蛇｜同道助力，合作有成

．五行運勢：火遇水剋，宜借勢而行，強化協作與互補。 最近的相遇或許不是巧合，有些合作正是命運安排好的機緣。 願意放下防備、坦誠溝通，就會吸引到真正志同道合的夥伴。

．宜：整合合作關係、擴展人脈圈。

．忌：過度比較、爭功心重。

➤午馬｜資源共享，懂取捨更順

．五行運勢：火氣被水抑，行動雖緩但更能沉著判斷。 最近的你也許覺得節奏變慢，其實是宇宙在提醒你：先理清方向。 不用急著推進，先盤點資源、人脈與支出，穩定中才有真實收穫。

．宜：合作共贏、調整財務配置。

．忌：好勝與衝動投資。

➤未羊｜靜修養氣，思路漸明

．五行運勢：土遇水潤，直覺敏銳、心思清透，適合思考與整合。 你開始看清一些模糊的關係與方向，那是內在在替你重新整理。 放慢腳步，讓思緒沉澱，新的靈感與答案會在安靜中浮現。

．宜：規劃明年方向、從事創作與研究。

．忌：情緒化決策、過度退縮。

➤申猴｜貴人引薦，名實並進

．五行運勢：金得水助，思考縝密、權威運上升，事業可穩中求進。 你可能開始感覺到，努力終於被看見，那份肯定讓你重新振作。 適度展現專業與成果，將為你打開新的職場局面。

．宜：展現專業、爭取升遷機會。

．忌：固守舊制、忽略人際細節。

➤酉雞｜壓力成長，轉化為動能

．五行運勢：金旺遇水，責任加重但成果可期，是鍛鍊與累積的時刻。 雖然壓力不小，但你也知道，這一關撐過去，位置就會更穩。 把壓力化為動力，努力會在年底前轉為明確成果。

．宜：勇於承擔、練習柔性領導。

．忌：情緒壓抑或自我懷疑。

➤戌狗｜貴氣轉旺，心境安定

．五行運勢：土潤而生木，智慧與貴人並行，心境安穩、氣場轉順。 最近的心開始慢慢安下來，一種「終於穩了」的感覺在成形。 穩健行事、持續規劃，明年的運勢會以更穩固的姿態開局。

．宜：進修、報名課程、重新規劃未來。

．忌：拖延與懶散。

➤亥豬｜財源流動，機會浮現

．五行運勢：水旺助運，靈感與行動並進，適合開展新計畫。 你可能覺得事情變多、有點亂，但那正是財氣在流動的信號。 靈活應對、順勢而為，就能從變動中抓住新的機會。

．宜：談合作、接新專案、活用創意。

．忌：分心與投機。

