自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析

命理專家指出，11/30～12/6這一週12生肖養氣、養運，要往「對的方向」前進。（達志影像、菲菲老師）命理專家指出，11/30～12/6這一週12生肖養氣、養運，要往「對的方向」前進。（達志影像、菲菲老師）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24節氣中的「大雪」還有一週才報到，雖然地處亞熱帶的台灣較比較沒有機會遇到白雪靄靄的美景，但根據氣象預報，下週二全台即將迎來進入11月以來最有感的「大降溫」，而當氣候與天象交相影響，對12生肖本週運勢又將帶來什麼樣的影響？對此疑問，研究幸運命理多年的菲菲老師一語分析：「當雪未至、氣未極之時，正是轉運的伏線。」

命理界氣質導師菲菲老師指出，11/30～12/6這一週正是讓人放慢腳步、盤整方向、凝聚力量的轉運關鍵期，有些生肖適合補財庫、有些生肖適合修人緣、有些生小適合衝剛事業，有些生肖則適合收斂鋒芒、靜養氣運。

➤子鼠｜財氣回流，穩中見實

．五行運勢：水旺生財，屬水之鼠氣場相應，收穫期將至。努力經營的事終見成績。 最近那種「努力終於有回報」的感覺會慢慢浮現，讓你鬆一口氣。本週適合盤點成果、收回舊帳，越務實越容易看見錢進帳。

．宜：整理帳務、完成合約、落實規劃。

．忌：貪心擴張、忽略細節。

➤丑牛｜靜養氣運，聚定為福

．五行運勢：土遇水潤，能量轉內，適合學習與思考。越穩越能聚勢。 你可能覺得最近進展緩慢，但這份「慢」，正是在幫你穩住根基。 多花時間思考與修整，別急著動，慢一點反而更有收穫。

．宜：進修充電、重新整合方向。

．忌：急於成果、固執己見。

➤寅虎｜靈感轉旺，事業創新

．五行運勢：木得水生，思維活躍、表達力強，是創意與突破的時機。最近是不是又開始想嘗試新東西？那股不安分的衝勁，其實是命運在推你前進。 靈感容易閃現，試著把想法落地，新的嘗試將成為明年契機。

．宜：創意提案、行銷曝光、開新專案。

．忌：口舌爭鋒、過度自信。

➤ 卯兔｜人緣轉順，才華見用

．五行運勢：木氣受水滋養，人際順暢、貴人緣活絡。 你可能會發現，有些人開始真正理解你，這份被看見的感覺讓人安心。 多與人交流、合作，這段人際互動正替你帶來實際的機會與收穫。

．宜：溫和溝通、經營人際、拓展副業。

．忌：情緒過滿、怠惰拖延。

➤辰龍｜內斂蓄勢，轉運在即

．五行運勢：土中藏水，智慧漸開，是沈潛觀察與穩定前行的時段。 雖然暫時沒太多動靜，但你清楚感覺到事情正在慢慢成形。 穩住腳步、默默累積，年底前的轉機會出現在意想不到之處。

．宜：沉澱思緒、穩步推進長期計畫。

．忌：心浮氣躁、急於突破。

➤巳蛇｜同道助力，合作有成

．五行運勢：火遇水剋，宜借勢而行，強化協作與互補。 最近的相遇或許不是巧合，有些合作正是命運安排好的機緣。 願意放下防備、坦誠溝通，就會吸引到真正志同道合的夥伴。

．宜：整合合作關係、擴展人脈圈。

．忌：過度比較、爭功心重。

➤午馬｜資源共享，懂取捨更順

．五行運勢：火氣被水抑，行動雖緩但更能沉著判斷。 最近的你也許覺得節奏變慢，其實是宇宙在提醒你：先理清方向。 不用急著推進，先盤點資源、人脈與支出，穩定中才有真實收穫。

．宜：合作共贏、調整財務配置。

．忌：好勝與衝動投資。

➤未羊｜靜修養氣，思路漸明

．五行運勢：土遇水潤，直覺敏銳、心思清透，適合思考與整合。 你開始看清一些模糊的關係與方向，那是內在在替你重新整理。 放慢腳步，讓思緒沉澱，新的靈感與答案會在安靜中浮現。

．宜：規劃明年方向、從事創作與研究。

．忌：情緒化決策、過度退縮。

➤申猴｜貴人引薦，名實並進

．五行運勢：金得水助，思考縝密、權威運上升，事業可穩中求進。 你可能開始感覺到，努力終於被看見，那份肯定讓你重新振作。 適度展現專業與成果，將為你打開新的職場局面。

．宜：展現專業、爭取升遷機會。

．忌：固守舊制、忽略人際細節。

➤酉雞｜壓力成長，轉化為動能

．五行運勢：金旺遇水，責任加重但成果可期，是鍛鍊與累積的時刻。 雖然壓力不小，但你也知道，這一關撐過去，位置就會更穩。 把壓力化為動力，努力會在年底前轉為明確成果。

．宜：勇於承擔、練習柔性領導。

．忌：情緒壓抑或自我懷疑。

➤戌狗｜貴氣轉旺，心境安定

．五行運勢：土潤而生木，智慧與貴人並行，心境安穩、氣場轉順。 最近的心開始慢慢安下來，一種「終於穩了」的感覺在成形。 穩健行事、持續規劃，明年的運勢會以更穩固的姿態開局。

．宜：進修、報名課程、重新規劃未來。

．忌：拖延與懶散。

➤亥豬｜財源流動，機會浮現

．五行運勢：水旺助運，靈感與行動並進，適合開展新計畫。 你可能覺得事情變多、有點亂，但那正是財氣在流動的信號。 靈活應對、順勢而為，就能從變動中抓住新的機會。

．宜：談合作、接新專案、活用創意。

．忌：分心與投機。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中