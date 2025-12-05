AAA》陣容再爆變動！日饒舌歌手「臨時缺席」 主辦急公告

日韓混血饒舌女歌手CHANMINA礙於健康因素，無法來台出席AAA頒獎典禮。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國「AAA頒獎典禮」明起在高雄世運主場館登場登場，卻在最後關頭再度傳出變動！主辦今（5日）下午緊急公告日韓混血人氣饒舌女歌手「CHANMINA」恰米娜無法來台的消息，成為繼新人男團AHOF中國籍成員張帥博、TWS中國籍成員韓振後，第3位宣布缺席的藝人，演出陣容連日縮水，引發粉絲一片譁然。

AAA緊急公告4國語言聲明。（翻攝自IG）

AAA主辦稍早透過官方IG以中、英、日、韓四種語言聲明，CHANMINA因「健康因素」取消出席明日的典禮，聲明中指出她原先非常期待參與10週年典禮，但醫療團隊建議必須接受充分治療與休養，因此無法如期訪台。主辦也再次強調，團隊始終將藝人及觀眾安全放在首位，盼粉絲們體諒。

事實上，今年AAA在高雄舉辦意義重大，是典禮10週年首次移師台灣，加上高雄世運主場館的規模，使活動從公布名單便備受期待。然而就在前天，AHOF中國籍成員張帥博因故宣布無法來台，TWS今早也證實中國成員韓振因健康因素缺席，使得粉絲陸續受到衝擊。

沒想到風波尚未平息，下午官方再度拋出CHANMINA也缺席本次演出的重磅訊息，使2天的表演陣容再少1組藝人。消息曝光後，網友湧入留言表示遺憾，也有人希望其他藝人都能平安順利來台，期待典禮仍能呈現完備演出。

AAA聲明全文：

《公告：CHANMINA因健康因素將無法出席AAA 2025》

2025 ASIA ARTIST AWARDS IN KAOHSIUNG

原定將於12月6日（六）參與頒獎典禮演出的CHANMINA， 因健康因素，確定無法如期出席本次活動。

CHANMINA十分期待參與本次的頒獎典禮，基於醫療團隊的建議，希望她接受充分的治療與休養，因此無法如期參與活動。 對於期待看見CHANMINA的觀眾粉絲們，我們深表歉意，並懇請各位諒解。同時，也誠心祝願CHANMINA早日康復。

AAA 2025團隊始終將藝人與觀眾的健康視為第一，也確保所有人都能享有安全且愉快的觀演體驗。

感謝您的理解與支持。

