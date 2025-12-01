自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

濱崎步都證實了！中國官媒硬拗「無人演唱會假的」網氣炸

濱崎步演唱會被迫取消。（資料照，讀者提供）濱崎步演唱會被迫取消。（資料照，讀者提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天后濱崎步在上海遭遇「不可抗力」因素，11月29日臨時取消演唱會，最終決定面對1萬4000個空位，敬業完成演出；豈料，事件延燒至今，中國官媒《澎湃新聞》今（1）忽然跳出來指出「無人演唱會」是不實訊息，令相關爭議瞬間再升級。

濱崎步演唱會遭取消，獨自登台唱完全場。（組合照，翻攝自微博）濱崎步演唱會遭取消，獨自登台唱完全場。（組合照，翻攝自微博）

濱崎步演唱會上海站攝影團隊工作成員賴宗隆今傍晚發文稱，在濱崎步彩排期間，偷拍藝人在舞台上的照片，並於11月28日下午18:00左右上傳至個人抖音，所謂「濱崎步一個人的演唱會」為不實信息。

《澎湃新聞》曬出工作人員致歉聲明，表示濱崎步上海「獨自演唱會」是彩排偷拍。（翻攝自微博）《澎湃新聞》曬出工作人員致歉聲明，表示濱崎步上海「獨自演唱會」是彩排偷拍。（翻攝自微博）

《澎湃新聞》僅貼出相關道歉聲明，並無其他深入說明，聲明直指網路上流出的濱崎步「無人演唱會」照片，其實是「彩排畫面被偷拍」，並非真正演出。

不過此說法一出，大批中國網友看不下去，火力全開：「濱崎步本人都說『從第一首唱到安可』，你們硬說她不實訊息？」、「說是彩排？彩排還化全妝，穿戰袍全程錄影？」

甚至有網友直呼濱崎步IG連發台灣媒體報導，「你們怎麼不說那也是『不實訊息』？」、「難道天后能誤會14,000個空位？」甚至有人嘲諷表示：「下一步是不是要說『她本人不知道自己正在唱歌』？」

至於台灣網友幾乎一面倒全面聲援：「她IG狂轉台灣新聞就是在抗議，難道有人看不懂？」、「Ayumi的骨氣比你們想像更硬，好嗎？」

此外，不少日本媒體也相繼以「無人演唱會」為題大幅報導，稱濱崎步此舉是「前所未見的職人精神」；韓國媒體則形容她「以舞台尊嚴回應政治風暴」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中