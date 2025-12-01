濱崎步都證實了！中國官媒硬拗「無人演唱會假的」網氣炸

濱崎步演唱會被迫取消。（資料照，讀者提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天后濱崎步在上海遭遇「不可抗力」因素，11月29日臨時取消演唱會，最終決定面對1萬4000個空位，敬業完成演出；豈料，事件延燒至今，中國官媒《澎湃新聞》今（1）忽然跳出來指出「無人演唱會」是不實訊息，令相關爭議瞬間再升級。

濱崎步演唱會遭取消，獨自登台唱完全場。（組合照，翻攝自微博）

濱崎步演唱會上海站攝影團隊工作成員賴宗隆今傍晚發文稱，在濱崎步彩排期間，偷拍藝人在舞台上的照片，並於11月28日下午18:00左右上傳至個人抖音，所謂「濱崎步一個人的演唱會」為不實信息。

《澎湃新聞》曬出工作人員致歉聲明，表示濱崎步上海「獨自演唱會」是彩排偷拍。（翻攝自微博）

《澎湃新聞》僅貼出相關道歉聲明，並無其他深入說明，聲明直指網路上流出的濱崎步「無人演唱會」照片，其實是「彩排畫面被偷拍」，並非真正演出。

不過此說法一出，大批中國網友看不下去，火力全開：「濱崎步本人都說『從第一首唱到安可』，你們硬說她不實訊息？」、「說是彩排？彩排還化全妝，穿戰袍全程錄影？」

甚至有網友直呼濱崎步IG連發台灣媒體報導，「你們怎麼不說那也是『不實訊息』？」、「難道天后能誤會14,000個空位？」甚至有人嘲諷表示：「下一步是不是要說『她本人不知道自己正在唱歌』？」

至於台灣網友幾乎一面倒全面聲援：「她IG狂轉台灣新聞就是在抗議，難道有人看不懂？」、「Ayumi的骨氣比你們想像更硬，好嗎？」

此外，不少日本媒體也相繼以「無人演唱會」為題大幅報導，稱濱崎步此舉是「前所未見的職人精神」；韓國媒體則形容她「以舞台尊嚴回應政治風暴」。

