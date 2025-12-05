AAA》CORTIS首來台灣！趙雨凡回家掀千人暴動 台粉喊吃飯糰豆漿

AAA小港機場接機，CORTIS。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）明天（6日）在高雄世運主場館登場，今天下午迎來第二批藝人，團體有MONSTA X、Stray Kids、RIIZE、CORTIS，把小港機場都變成星光大道。尤其CORTIS的粉絲更是大喊，要趙雨凡一定要吃最想念的飯糰以及豆漿。

AAA小港機場接機，MONSTA X玟赫（中）、SHOWNU（後）。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，Stray Kids白髮為Felix。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，Stray Kids的Lee Know坐在輪椅現身。（記者李惠洲攝）

Stray Kids今天抵台也備受矚目，成員Lee Know因為不久前在MAMA表演時腳受傷，由機場工作人員推著輪椅現身入境大廳，其他成員則緊跟其後。RIIZE現身時也掀起騷動，儘管走在最前頭的恩奭戴口罩、帽T看起來頗低調，不過後方才剛染粉髮的元彬實在超顯眼，一行人浩浩蕩蕩出現，十分帥氣。

AAA小港機場接機，RIIZE成燦、將太郎、Anton。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，RIIZE恩奭、炤熙、元彬。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，CORTIS的趙雨凡身穿迷彩服、戴黑口罩，走在隊伍最前方。（記者李惠洲攝）

今天第二批的重頭戲，莫過於今年一出道就炸翻全球的CORTIS，這也是在台灣長大的JAMES趙雨凡首次回家鄉演出，他身穿迷彩色帽T、黑口罩，站在隊伍最前方，還不停敬禮致意，尖叫聲不絕於耳，而高達190公分的成員Martin實在高得嚇人，鶴立雞群，至於最受矚目的安乾鎬同樣不停揮手打招呼。最後一組登場的男團是TWS，中國籍成員韓振因健康因素缺席，令粉絲相當遺憾。

AAA小港機場接機，TWS。（記者李惠洲攝）

