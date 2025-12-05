自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AAA》CORTIS首來台灣！趙雨凡回家掀千人暴動 台粉喊吃飯糰豆漿

AAA小港機場接機，CORTIS。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，CORTIS。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）明天（6日）在高雄世運主場館登場，今天下午迎來第二批藝人，團體有MONSTA X、Stray Kids、RIIZE、CORTIS，把小港機場都變成星光大道。尤其CORTIS的粉絲更是大喊，要趙雨凡一定要吃最想念的飯糰以及豆漿。

AAA小港機場接機，MONSTA X玟赫（中）、SHOWNU（後）。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，MONSTA X玟赫（中）、SHOWNU（後）。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，Stray Kids白髮為Felix。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，Stray Kids白髮為Felix。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，Stray Kids的Lee Know坐在輪椅現身。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，Stray Kids的Lee Know坐在輪椅現身。（記者李惠洲攝）

Stray Kids今天抵台也備受矚目，成員Lee Know因為不久前在MAMA表演時腳受傷，由機場工作人員推著輪椅現身入境大廳，其他成員則緊跟其後。RIIZE現身時也掀起騷動，儘管走在最前頭的恩奭戴口罩、帽T看起來頗低調，不過後方才剛染粉髮的元彬實在超顯眼，一行人浩浩蕩蕩出現，十分帥氣。

AAA小港機場接機，RIIZE成燦、將太郎、Anton。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，RIIZE成燦、將太郎、Anton。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，RIIZE恩奭、炤熙、元彬。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，RIIZE恩奭、炤熙、元彬。（記者李惠洲攝）

AAA小港機場接機，CORTIS的趙雨凡身穿迷彩服、戴黑口罩，走在隊伍最前方。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，CORTIS的趙雨凡身穿迷彩服、戴黑口罩，走在隊伍最前方。（記者李惠洲攝）

今天第二批的重頭戲，莫過於今年一出道就炸翻全球的CORTIS，這也是在台灣長大的JAMES趙雨凡首次回家鄉演出，他身穿迷彩色帽T、黑口罩，站在隊伍最前方，還不停敬禮致意，尖叫聲不絕於耳，而高達190公分的成員Martin實在高得嚇人，鶴立雞群，至於最受矚目的安乾鎬同樣不停揮手打招呼。最後一組登場的男團是TWS，中國籍成員韓振因健康因素缺席，令粉絲相當遺憾。

AAA小港機場接機，TWS。（記者李惠洲攝）AAA小港機場接機，TWS。（記者李惠洲攝）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中