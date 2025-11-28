自由電子報
娛樂 最新消息

邱澤「緋聞女友」現身婚禮...當場催生許瑋甯 王力宏前妻爆乳踩場

王陽明（左）、蔡詩芸夫妻參與邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）王陽明（左）、蔡詩芸夫妻參與邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤與許瑋甯今（28日）在台北文華東方酒店補辦婚禮，星光熠熠，賓客陣容超豪華，陳美鳳、賈永婕、李烈、張清芳、藍心湄、陶晶瑩、謝盈萱、柯震東、張軒睿等人皆到場，現場熱鬧非凡。

陳美鳳笑容滿面現身，笑說是來沾喜氣，大讚邱澤是非常有長輩緣的人「就是我」，她曾經被報導是邱澤的緋聞女友，當時她和邱澤的媽媽看到報導都在笑，坦言與邱澤、許瑋甯的媽媽都認識，他們的媽媽都非常接地氣，「所以這兩個小孩教得很好、很善良，真的是天作之合」。

陳美鳳參與邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）陳美鳳參與邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）

至於新婚祝福，陳美鳳說：「希望他們多生幾個，因為我跟心湄都不生，但養小孩和帶小孩都很不容易，他們基因這麼好，一定要多生幾個。我們都是看看玩玩 要帶小孩很不容易，我覺得媽媽真的很偉大。」她不透露紅包數字，認為心意到最重要，聽聞藍心湄包6萬6千元，笑說：「剛好！」

王力宏前妻李靚蕾（紅色箭頭）爆乳現身婚禮。（記者胡舜翔攝）王力宏前妻李靚蕾（紅色箭頭）爆乳現身婚禮。（記者胡舜翔攝）

另外，王力宏前妻李靚蕾爆乳現身婚禮，她是許瑋甯的好友，此次爆乳吸引不少目光。她過去參加林志玲婚禮也是深穿V爆乳洋裝，穿搭卻引來網友兩派意見，一邊認為很美，另一派則留言：「真的很討厭別人結婚穿得袒胸露乳的…可以給別人尊重嗎？全世界就你最好看就你有胸？本來還挺喜歡你的，路轉黑了。」

男星黃鐙輝參加邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）男星黃鐙輝參加邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）

