娛樂 最新消息

柯震東喝喜酒「手搭許瑋甯肩」被酸：貴圈真亂！穿黑裝還回嗆：蠢貨

柯震東手搭新娘許瑋甯肩上，被酸「貴圈真亂」。（翻攝自Threads）柯震東手搭新娘許瑋甯肩上，被酸「貴圈真亂」。（翻攝自Threads）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤、許瑋甯登記結婚4年，上週於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠。其中，柯震東在婚宴上與賓客互動、笑鬧畫面頻頻成為焦點，不過柯震東卻意外成為社群討論熱點。

婚宴當天柯震東選擇一身黑色服裝，有網友在社群直言不諱批評：「喜事還穿黑。蠢貨。」面對這樣的攻擊留言了柯震東高 EQ 回應：「你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的 Dress code 要求嗎？蠢貨。」幽默又犀利的回嗆瞬間吸引大量網友圍觀。

不只穿搭惹議，柯震東在婚宴上的互動也被放大檢視。一張他手搭在新娘許瑋甯肩膀上的照片被網友轉發到社群平台，留言直指「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」。不過也有不少網友認為這是小題大作，畢竟當事人邱澤與許瑋甯都沒有意見。對此，柯震東幽默回應：「不是，你這篇留言也太多了吧！」還附上哭笑不得和臉紅遮嘴的表情符號，瞬間化解網路氛圍。

另外，婚宴當天柯震東疑似「喝到掛」，被歌手 ØZI 拍下大字形躺在地板的畫面。柯震東事後轉發限動時並未解釋是否喝醉，只提到「下顎線」，照片同樣引發網友熱議，有人笑說：「到底是真醉還是擺拍？太帥了！」

