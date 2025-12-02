自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）才離婚爆戀上小8歲鮮肉男星 祈錦鈅曬照親解關係

祈錦鈅受訪回應緋聞。（祈錦鈅提供）祈錦鈅受訪回應緋聞。（祈錦鈅提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕祈錦鈅上月才證實已在去年10月簽字離婚，今被爆與一名與前夫神似的男子互動親密，該男被起底為小她8歲，曾參加《原子少年》、《BOYS PLANET》的鮮肉男星陳任佑。對此，祈錦鈅受訪並未認愛，表示兩人認識半年，關係就是「很好的朋友」。

祈錦鈅受訪回應：「我身邊一直都有很多好朋友，大家喜歡一起玩。跟任佑認識後，也很快和大家打成一片！」兩人都曾歷經低潮，彼此格外投緣。

祈錦鈅與陳任佑是很好的朋友關係。（祈錦鈅提供）祈錦鈅與陳任佑是很好的朋友關係。（祈錦鈅提供）

祈錦鈅透露，剛認識陳任佑時，對方正好在寫歌，「他因為長期遭受冤屈打擊，精神狀態一直走不出來，整個人瘦得只剩骨頭，瘦到不成人形。即便如此，他仍維持健身與寫歌的習慣，讓大家都很心疼。」兩人後來聊到各自的處境，「都是遭人陷害，所以惺惺相惜，關係變得很好。」

祈錦鈅表示，身邊好友都見過陳任佑，包括前夫也見過，一起吃飯喝過酒。至於週刊拍到的畫面，她解釋：「我們真的就是很好朋友，那天我喝多了、鞋跟太高，他很貼心主動幫我拿包包，讓我可以扶著他。」

祈錦鈅大方分享與陳任佑工作時的側拍。（祈錦鈅提供）祈錦鈅大方分享與陳任佑工作時的側拍。（祈錦鈅提供）

祈錦鈅坦言非常欣賞陳任佑的音樂才華，「我們原本就一直想一起寫歌，認識其實也是因為寫歌。他沒有放棄表演，只是有點放棄自己。我覺得他實力很強，但心靈比較脆弱。」對於未來是否會合作，她也不排斥，更心疼說：「他真的瘦得太誇張。我家是做刮痧拔罐的，有一次逼他到我家刮痧拔罐，衣服一脫真的有夠瘦，真的很可怕。」

祈錦鈅正在籌備新歌。（祈錦鈅提供）祈錦鈅正在籌備新歌。（祈錦鈅提供）

去年才離婚恢復單身的祈錦鈅，坦言身邊不乏追求者，受訪卻笑說：「不會急著想談戀愛耶，他還是很想唱歌，所以我唱歌他才會跟著。」言談間不斷替陳任佑獻上鼓勵，「陳任佑的家人非常愛他，也心疼他遭到抹黑，因此大家都在努力幫助他重新振作。」

