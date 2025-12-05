自由電子報
娛樂 電視

張鈞甯母愛上身護新人！力挺詹子萱 自揭瘡疤：曾被緋聞傷過

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」，簽下許多新人演員，她曾用「像媽媽一樣」的心情來描述帶新人的感受，昨受訪時談到帶領公司年輕藝人的心路歷程，坦言自己因為「也是從新人過來」，更能理解後輩在表演、心境上的種種不安與困惑，因此特別重視「關心他們的內心」，希望能在演技、選擇案子、與面對媒體的壓力等各方面給予最實際的支持。

張鈞甯自認對待新人像個老母親一樣操心。（資料照，記者陳奕全攝）張鈞甯自認對待新人像個老母親一樣操心。（資料照，記者陳奕全攝）

她透露，自己近期也帶著旗下新人參與電影拍攝，看著他們在片場的成長，既感動又緊張，「有的時候還是會擔心嘛，但只要看到他們表現好、畫面好看，我就會在旁邊默默感動。」被問到是否曾形容自己「像媽媽」，她笑說確實有這種感覺，「給他們建議時，他們也會有自己想法，那瞬間我就懂我媽媽當年的心情。」

新人是否會「叛逆期」？她立刻否認，表示那並不是叛逆，而是每位年輕演員對自己不同階段有不同期望。有些工作她認為在商業與藝術上兼具，是很好的曝光機會，但新人當下可能不想接，「我們公司非常自由，最後還是尊重他們的選擇。年輕和生命是他們自己的，要讓他們決定自己想做什麼。」

除了演藝方向上的協助，她也會教導新人如何面對外界輿論。她坦言，任何藝人都不可避免會遇到新聞、留言的壓力，第一步一定是先檢討自己是否有做得不好的地方；但若確定沒有問題，就要提醒他們把心放寬。「因為我以前也被寫過不同階段、各種不是事實的事，我完全懂那種痛苦。」

張鈞甯（左前）的經紀公司栽培許多新人。（翻攝自IG）張鈞甯（左前）的經紀公司栽培許多新人。（翻攝自IG）

對於近期牽涉到詹子萱耍大牌的傳聞，她完全信任對方，認為私下的詹子萱是「非常誠懇、做事認真、幾乎不用擔心的小朋友」，看到對方因為傳聞受影響，她也上前安慰：「我們大家都會被寫到，不要放在心上。」

談起年輕時面對不實報導的痛苦，她坦言以前只要遇到緋聞或不符事實的內容都會難受，但現在心態已成熟許多，「新聞媒體難免會寫些什麼，這很正常。我會跟他們說，我們是什麼樣的人、我們做什麼，比別人說什麼重要。當你持續做對的事情，大家會看見、會懂。」

