「那對夫妻」女兒疑受霸凌！ Kim曝事情經過：讓錯誤被停止

那對夫妻kim（右）曝女兒班上出現霸凌情況。（翻攝Facebook）



〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「那對夫妻」成員 Kim昨（3）日在社群平台投下一顆震撼彈，透露女兒妮妮班上出現霸凌事件。他罕見以長文記錄事件過程，並強調無論孩子面臨什麼，身為父親都會站在她身後，「該處理的就處理，該溝通的就溝通。」

Kim於貼文中語帶沉重寫下：「看來⋯⋯老爸真的要出手了。」他指出，若孩子在校園遇到任何不對勁的狀況，家長不應視而不見，也呼籲爸媽務必讓孩子懂得求助。他也透露，相關情形已第一時間向校方通報，希望盡快釐清。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，許多家長紛紛留言表示有類似經驗，不知該如何面對。對此，Kim 進一步在社群更新事件始末，提到起因是同學聊天提及成人議題，最終卻演變為霸凌行為。他坦言，最讓他感動的是女兒的態度：「沒有恐懼、沒有退縮，更沒有因為害怕孤單就閉嘴，因為她相信，只要做的是對的，爸爸媽媽一定會站在她後面。」

Kim 也在最新貼文中呼籲，希望此事能成為改善機會，而非製造新的傷害。「我希望的唯一結果是：所有家長都知道孩子的狀況，讓孩子知道哪些事情不能做，讓錯誤被停止，讓惡性循環被終止！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法