經典提線木偶現身！《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》場景還原超高如走進電玩世界

喬許哈契森（中）和派珀盧比歐（左）回歸《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》演出片中兄妹檔。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕當今好萊塢驚悚片指標品牌布倫屋製片公司2023年將熱門電玩遊戲系列改編為恐怖電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂》創下驚人票房，續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》強勢回歸，不僅有更加驚嚇、可怕的機械玩偶揭開全新恐怖篇章，更忠實還原電玩場景。

喬許哈契森和派珀盧比歐回歸演出片中兄妹檔，派珀對於《佛萊迪餐館之五夜驚魂》世界觀的深刻理解讓喬許相當驚訝，他透露每次和派珀在片場聊天的時候，她都會花兩到三個小時為他講解電玩遊戲系列作品的傳說故事，「她可以詳細解釋每一個角色、他們的背景故事，以及一切是如何連結在一起，她對這個系列真的非常瞭解，所以她成為我在片場最好的資訊來源。每當我需要搞清楚什麼，我只要說：『嘿，派珀，再跟我解釋一次那樣東西。』然後她就會開始講解，我們也可以繼續拍攝。」

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》可怕的機械玩偶揭開全新恐怖篇章。（UIP提供）

對派珀盧比歐來說，重返《佛萊迪餐館之五夜驚魂》的世界則感覺既不真實又充滿懷舊感，「片場的佈景幾乎是一比一還原電玩遊戲，走進去的瞬間真的會產生很怪異的感覺，就像踏入另一個次元，整個人彷彿進入遊戲世界。所有的細節都非常符合粉絲熟悉的模樣，但是有些部分會有全新的改變，因為在遊戲裡，你只能透過螢幕看到某些區域，所以可以在現實世界中看到完整的空間真的很特別。」

片中機械玩偶也再度由《魔王迷宮》、《魔水晶》全球首屈一指的生物特效公司吉姆韓森生物工坊回歸打造，這次數量幾乎是第一部電影的3倍，生物特效團隊花費長達26週的時間製作、測試和細部調校這些機械玩偶，為了讓這些它們活起來，生物工坊必須和操偶師、特技動作小組以及視覺特效部門密切合作。

此外，片中有一個名為曼果的全新機械玩偶，那是技術層面最複雜的角色，由數十個環環相扣的機械組件構成，而且需要十位操偶師、多名特技演員，以及生物工坊、視覺特效和燈光團隊之間的密切合作，才能順利操作它。

另一個全新角色「提線木偶」則被設計成一個真正的木偶，製作團隊為不同的戲份製作了多個版本，包括遙控式、拉線式和操杆式模型。主要版本由五名操偶師共同操控，呈現出它陰森可怕的招牌動作。《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》將於明天（5日）在台上映。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》精彩花絮 :

