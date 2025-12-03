12月「破財爐主榜」揭曉！ 這6個星座小心剁手手

星座專家「Chloé的占星異想世界」揭曉本月最易破財的星座排行榜。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才剛領到「普發一萬」現金，面對即將到來耶誕、跨年、除夕促銷檔期，不免心動。星座專家「Chloé的占星異想世界」分析星象提醒，上升金牛、上升天蠍必須到12月中旬才會解除「破財」警報，但新任的6名破財爐主卻已陸續就任，她也貼心按照「破財級別」提醒星友們要特別注意「破財時間點」！

➤一級重災戶

上升巨蟹、上升摩羯從12/6起～2026年3月初，破財運旺，榮登爐主之王。

➤二級重災戶

上升雙子、上升射手原本十二月中旬才接任，沒想到天象提早啟動，從即日（12/2）起到2026年一月下旬，錢錢就像長翅膀一樣，不受控制。

➤三級重災戶：

上升獅子、上升水瓶從即日起～12/15（約莫半個月）破財運強，有什麼想趁年底添購的東西，就趁現在吧！

注意：沒有列入此次榜單裡的星座，但自覺三不五時就破財的人，或許就不是受天象影響，而是命帶破財星，麻煩請好好工作賺錢，能把錢存下來就是萬幸了，不要想賺快錢，那與你無緣……。

（註：上升星座是指每個人誕生之際，在東方地平線與黃道交界處升起的第一個星座。）

