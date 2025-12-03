自由電子報
娛樂 最新消息

名作家三度陷憂鬱！感嘆東方男性不敢求救

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名作家、主持人、DJ 劉軒，近年多了一個全新身份「人生教練」，即使擁有心理學專業背景，他坦言自2022年起曾三度面對憂鬱症的起起伏伏，那些知識卻無法立刻轉化為拯救自己的工具。他回憶當時心境：「那時我意識到自己也需要人生教練，同時也發現很多東方男性在遭遇困難時，不僅不會求救甚至沒有求救意識。」也因此，他與好友 Shelton 共同創辦男性支持社群「超男」，致力打造男性也能脆弱、也能被理解的心理安全空間。

劉軒化身人生教練陪伴至少百名超男。

劉軒指出，現代男性在工作與家庭角色中都被迫武裝，若缺乏資源，很容易感到孤立。他強調創立超男的目的並不是「替人找解答」，而是陪伴、提供系統化的方法，讓大家在群體中度過人生低谷。他也透露，未來「人生教練」將在他的職涯中占比愈來愈大，「因為教練不是一個身分，它是一種思維，是與人對談的know how。」

劉軒（右起）、Shelton（左）向主廚劉偉忠（中）學做烤雞。

迎接聖誕節，他特地安排學員們參加料理體驗，這場料理課格外有趣，從老師到學員清一色「大男人」捲起袖子動手做菜，春雞出爐時更讓眾人興奮到狂拍照紀錄。氣氛熱鬧之際，劉軒突然敲起頌缽，現場瞬間靜了下來，畫面充滿反差。Sabrina說明：「活動特意設計動與靜的情緒轉換，希望透過這些小巧思來體會生活中的律動，而且料理本來就不是一人活動、雙人甚至可以多人都可以一起動手，透過每次一起料理來找回生活韻味與幸福關係。」

桂冠窩廚房x超男 聯手打造男人的餐桌哲學，左起Shelton、Sabrina、劉軒。

活動結束後，劉軒也分享自己的家庭日常，透露全家最享受的時刻，就是一起下廚、一起吃飯。他說：「我做烘蛋、女兒做法式吐司、兒子打果汁，老婆在旁邊等著品嚐，這是我們全家最享受的時光，這回新學了烤雞，沒想到這麼簡單，可以再回家大展身手。」

