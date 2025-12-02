自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（懶人包）濱崎步「上海風暴」神展開 中媒否認「無人演唱會」遭天后打臉

濱崎步上海開唱被迫喊卡，本人並未退縮。（翻攝自IG）濱崎步上海開唱被迫喊卡，本人並未退縮。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天后濱崎步原定11月29日在上海開唱，萬萬沒想到，一場「不可抗力」突襲取消演出，演變成橫跨日、中、台全面開戰的巨大風暴；本報為讀者梳理整起事件，輕鬆讀懂此爭議的來龍去脈。

一、事情如何開始？濱崎步團隊舞台搭好，一句「不可抗力」直接喊卡！

11月28日，中國官方突然丟出通知：「濱崎步演唱會取消。」當時演出舞台剛搭好沒多久，包括日本＋中國工作人員共200位，已耗時5天準備；濱崎步得知後相當震驚且無奈，在IG沉痛表示：「我要向大家傳達這個痛苦的消息。」

濱崎步完成上海場「空席開唱」演出，足以被寫入歷史。（翻攝自IG）濱崎步完成上海場「空席開唱」演出，足以被寫入歷史。（翻攝自IG）

二、天后逆轉！決定在空場「唱給1萬4000個空位」

演唱會被取消後，濱崎步並沒有立即離開場館，而是做了「天后級」的反操作；包括她照常開場，從第一首到最後安可，完整唱完全場，據悉有全程錄影，未來有機會公開給粉絲；「無人演唱會」畫面在IG曝光後，全球粉絲大讚「天后永遠是天后。」甚至連金馬影帝黃秋生都忍不住評論按讚。

三、天后親自出面！IG公開真相

濱崎步在IG轉發多則台灣媒體報導，包含本報《自由時報》在內，親自寫下：「在沒有觀眾的情況下，我完整完成了從第一首歌到安可曲的整個演出。」將職業精神放到最高點。粉絲大讚：「這不是無人演唱會，是藝術家的尊嚴。」

濱崎步敬業精神被粉絲讚爆。（翻攝自IG）濱崎步敬業精神被粉絲讚爆。（翻攝自IG）

四、爆點來了！12月1日中國官媒《澎湃》出手否認

就在粉絲以為事件要落幕時，中國官媒《澎湃新聞》昨突然跳出來重寫劇本：「無人演唱會不是真的。」、並找來工作人員發聲表示：「那些照片是偷拍彩排。」意有所指「濱崎步沒搞清楚狀況。」並附上攝影師賴宗隆的「致歉聲明」，稱照片為「誤拍」。瞬間，網路炸裂。

五、台灣&日本&部分中國網友怒轟！網友全面開戰

不少網友直呼「濱崎步本人都說完整唱完，為什麼還硬要洗？」、「彩排而已，難道需要全妝全服、燈光、舞者全到齊？」、「說濱崎步開唱是『不實訊息』的才是不實訊息。」甚至還有人直接變成迷因大戰：「下一步是不是要說她以為自己在唱卡拉OK？」

六、事件影響擴大：明年「澳門站」是否照常成未爆彈

濱崎步巡演原定明年1月10日唱進澳門站，但在這次風波後，外界擔憂：會不會又「不可抗力」？也有人憂心港澳能否給她更好的演出環境？粉絲超怕重演一次「上海慘案」。

濱崎步（中）發文表示和工作人員們一起奮鬥，並不孤單。（翻攝自IG）濱崎步（中）發文表示和工作人員們一起奮鬥，並不孤單。（翻攝自IG）

七、「濱崎步」事件為何越吵越大？三大原因：

① 天后個性強硬：歌比政治更直接！對1萬4000個空位唱完整場，是足以寫進流行音樂史的霸氣行為。

② 官方回應太「硬拗」：越描越黑，越否認、恐怕越多照片流出。

③ 兩岸三地粉絲太團結：共同挺歌后的職業精神；罕見出現「日本＋台灣＋部分中國粉絲」站在同一邊。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中