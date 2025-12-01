A-Lin不忍了！親自揪出師妹「欠揍」中二症頭

琟娜新歌《Okashii 奇怪欸》唱出中二魂。（谷優娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin師妹琟娜推出全新舞曲《Okashii 奇怪欸》， 她首度加入編舞團隊，把JoJo荒謬站姿、火影結印、鏈鋸人召喚手勢逐一二創進舞曲裡。更自創蹲著跳舞，一邊蹲一邊送愛心。原本被認為女生不適合的動作，被她翻盤成全曲亮點。

2025年末琟娜火力全開做自己，製作人倪子岡在合作完《糾結重啟》後，覺得她身上有一層非常禮貌的外殼，不輕易表露真實的情感。第二首歌開案後，倪子岡索性把所有規則丟掉，帶她進入「聊天Jam」的無設限創作狀態，透過很多網路迷因和話題，挖掘出她慢熱後的真實面貌。

琟娜新歌《Okashii 奇怪欸》唱出中二魂。（谷優娛樂提供）

錄音現場更出現關鍵一刻。琟娜透露，A-Lin特地到錄音室探班，聽了她錄的一些版本後，只淡淡地問了一句：「為什麼你不再唱得欠揍一點？」這句話當場點燃她的中二魂。

於是她立刻調整唱法，把情緒全面放大，甚至在腦中瘋狂模擬「什麼聲音會讓人想打人」。她笑說，那陣子彷彿在逼自己進入另一個人格，「要壞、要欠揍、要怪就一次到位」。經過重重突破，她終於錄出最符合《Okashii》的「欠揍能量」。

