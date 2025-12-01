自由電子報
娛樂 最新消息

茱蒂佛斯特獲「終身成就獎」 曝超狂宣言：我會拍片到死

奧斯卡影后茱蒂佛斯特於第22屆「馬拉喀什國際影展」獲頒終身成就獎。（達志影像）奧斯卡影后茱蒂佛斯特於第22屆「馬拉喀什國際影展」獲頒終身成就獎。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕奧斯卡影后茱蒂佛斯特在北非摩洛哥舉辦的第22屆「馬拉喀什國際影展」獲頒終身成就獎，她從評審團主席、《寄生上流》導演奉俊昊手中接下獎座，席間還回顧她橫跨逾50年的職業生涯。

茱蒂佛斯特（右）從《寄生上流》奉俊昊手中接下獎座。（達志影像）茱蒂佛斯特（右）從《寄生上流》奉俊昊手中接下獎座。（達志影像）

茱蒂佛斯特在熱情掌聲中登場，以坦率、幽默與深思的語調，談論她如何從童星，一路成長為好萊塢最具代表性的身影之一。

對談中，佛斯特提到她在摩洛哥的經驗，對觀眾說：「這是我第一次來馬拉喀什，但不會是最後一次。」她形容影展的氛圍充滿能量，也深深契合她最重視的「電影精神」。

談到她年幼時踏入影壇，佛斯特指出，對電影製作的感受一直處在不斷變化中。「我是在片場長大的，所以電影一直是我理解世界的方式之一。」她指出每個時代都迫使自己重新思考創作，「你不能停在某一個瞬間，必須持續學習，也必須保持好奇心。」

茱蒂佛斯特一生奉獻給電影。（達志影像）茱蒂佛斯特一生奉獻給電影。（達志影像）

對於如何在演員、導演的身分切換，佛斯特解釋兩者都需要對情感細節保持敏銳，但導演能擁有更全面的視角，「身為導演，你是在塑造整場對話。」

儘管茱蒂佛斯特當初並不是自己主動選擇成為演員，佛斯特說她一直以來都「被非常強烈的角色吸引」，而且只想尋求電影裡的「核心」角色，更開玩笑說：「我不想當誰的妹妹、誰的老婆、誰的女兒、誰的女朋友。我就是想讓這部電影圍繞著我。」坦言「想要被看見。我想拍有意義的電影。」

被問支撐她長久職涯的動力時，茱蒂佛斯特坦率直接的說：「我就是熱愛電影，這就是我的祕密。」表示對故事的好奇心依然引領著每一個階段的創作。

此外，由茱蒂佛斯特主演的法國喜劇驚悚片《私人診間疑雲》除了在今年金馬影展放映，也受邀在馬拉喀什放映，她表示，希望能拍更多法語作品，「那是我文化的一半，因為我上的是法語學校，我熱愛拍電影時那種國際家庭的感覺。你會覺得大家都像是穿著同樣的牛仔褲、在凌晨3點抱怨咖啡等等。」

對談最後，佛斯特說她在職涯中仍有很多想完成的事，放話說：「我會拍電影直到我死的那一天。」打趣說：「你們沒那麼容易甩掉我。」

