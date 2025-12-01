自由電子報
娛樂 最新消息

能用「阮月嬌」聊三小時！阿翰曝角色魔力 胡瓜搶先多年敲合作

《下面一位》邀阿翰擔綱嘉賓，他透露「阮月嬌」是最放鬆的角色，能聊三小時不累。（下面一位提供）《下面一位》邀阿翰擔綱嘉賓，他透露「阮月嬌」是最放鬆的角色，能聊三小時不累。（下面一位提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜主持的YouTube 節目《下面一位》最新一集邀請百萬 Youtuber阿翰登場，節目一開場便以招牌「房東阿姨」角色與胡瓜相見歡。胡瓜透露，自己平常就很愛看阿翰的影片，覺得非常療癒，更笑說早在多年前就曾私訊對方，希望有機會合作。

念動畫系的阿翰，怎麼會一路走向模仿？他分享，是學生時期模仿某位老師的聲音逗同學開心，自此成為創作起點。他坦言模仿並非專業與技巧問題，對他來說就是一種發洩和好玩，也因為沒有長喉結，音頻高低能自由切換。他透露最喜歡的角色是「阮月嬌」，不用思考就可以說話，可以用這個角色和胡瓜對談三個小時都沒問題。

阿翰看似切換角色游刃有餘，仍坦承拍片生涯遭遇過低潮，出道第一天就覺得自己總有一天會被淘汰，因此每天都提心吊膽。剛走紅時還享受被認出的感覺，但後來卻變成壓力，這也是他選擇搬回花蓮生活的重要原因之一。

回到家鄉後，阿翰才真正發現自己真心愛這片土地，過去長期繃緊的神經也逐漸放鬆，創作能量重新湧出。他也透露，看似有自信的外表下其實很在乎粉絲留言，粉絲進入留言區給誇獎、鼓勵和支持，這件事情不是義務但卻願意為了他做，讓他十分感動，因此至今仍堅持親手回覆留言。

阿翰感性談粉絲留言，胡瓜鼓勵沒有紅過哪來過氣？（下面一位提供）阿翰感性談粉絲留言，胡瓜鼓勵沒有紅過哪來過氣？（下面一位提供）

節目中，胡瓜也以自身經驗鼓勵阿翰，笑說面對批評最重要是「回答的藝術」。被網友說「過氣」時，他總是反向感謝：「沒有紅過，哪來的過氣」，正向態度讓阿翰直呼佩服，卻仍不忘幽默補槍：「真的！五月天真的很紅！」

