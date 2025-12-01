自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

韓國自駕咪蕾「睡到狂點頭」 融融抓包全程錄下

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台自製外景節目《自由的旅行者》全新第二季，將於12月20日全台首播，今（1日）釋出第二季韓國行預告搶先看，主持人融融與搭檔咪蕾從韓國釜山開車到首爾展開自駕旅行。融融回想開車上路第一天，他負責駕駛，咪蕾坐在副駕駛座，兩人開聊沒多久，竟發現對方不敵睡意開始打瞌睡，「她戴著棒球帽不時點頭，很像在回應我的話，其實早就被我發現！」融融笑說，兩人相處越熟越有默契，後續行程咪蕾直接仰頭呼呼大睡，自然可愛模樣全都錄。

融融自駕全韓走透透，爆料搭檔咪蕾上車倒頭睡可愛。（八大電視提供）融融自駕全韓走透透，爆料搭檔咪蕾上車倒頭睡可愛。（八大電視提供）

《自由的旅行者》全新第二季將於12月20日起，每週六晚間八點於八大綜合台首播。在搶先曝光的預告片中，融融和咪蕾幸運參加韓國的無形文化遺產，並且深入世界第二大的牡蠣生產地，和漁民半夜採收肥美的牡蠣。身為韓國在地人的咪蕾帶路，推薦當地人必吃的宵夜烤腸，融融立刻愛上深夜食堂裡的濃厚人情味，兩人在烤肉店直呼：「好吃到想翻桌！」韓國行程拍攝結束返台後，融融至今還念念不忘當地的松葉蟹，「因為我是一個很愛吃螃蟹的人，所以能有最新鮮當季的螃蟹可以吃，絕對是最享受的一件事。」

融融和咪蕾幸運參加韓國的無形文化遺產。（八大電視提供）融融和咪蕾幸運參加韓國的無形文化遺產。（八大電視提供）

融融與搭檔咪蕾從韓國釜山開車到首爾展開自駕旅行。（八大電視提供）融融與搭檔咪蕾從韓國釜山開車到首爾展開自駕旅行。（八大電視提供）

《自由的旅行者》第一季前往土耳其，談到第二季韓國行的差異及變化？融融表示，最大的不同應該是韓國對台灣人來說相對熟悉，怎麼樣能找到更深入、在地文化的體驗和美食，是很有挑戰性的！但也在找尋的過程中，讓他對韓國有更深入的認識，不管是文化也好，人與人之間的交流也能更深入。面對韓流文化，自己是否也深陷其中？融融笑說，這趟旅程有滿滿的海鮮，「這對我來說應該是最享受的，剛好都是我愛吃的，至於很多人會說來韓國就是要買衣服和化妝品，還好我完全免疫！」《自由的旅行者》全新第二季將於12月20日起，每週六晚間八點於八大綜合台全台首播。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中