娛樂 電視

洪暐哲「奶狗眼」電翻姐姐粉 導演認證：被拒10次也超可愛

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪、張榕容、安心亞主演的整形外科醫療影集《整形過後》，網羅偶像圈與腐女圈心中三大天菜：「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱，被網友封為《整形過後》的「養眼天菜陣容」。

洪暐哲（左）在《整形過後》是「向日葵弟弟」，看到張榕容（右）眼神就會亮起來。（六魚文創提供）洪暐哲（左）在《整形過後》是「向日葵弟弟」，看到張榕容（右）眼神就會亮起來。（六魚文創提供）

洪暐哲劇中飾演爵仕美診所護理師「林麟」，被導演林立書形容是「那種被拒絕十次也不會讓人討厭的小狗系男生」。他笑稱自己靠「天生奶狗眼」吸引姐姐粉：「大家都說我看起來很無辜，第一次見導演，他就說我是那種告白不成功也很讓人心軟的類型，所以我會努力裝可愛的。」

洪暐哲劇中是典型「向日葵弟弟」，只要看到張榕容眼神就會亮起來。洪暐哲指出，張榕容飾演的「楊雅頌」外型很有魅力，「但更重要的是，她真的照顧林麟。外冷內暖的反差，會讓弟弟很著迷。」至於張榕容本人的魅力？洪暐哲直接讚爆：「榕容姐太多優點，率真、嚴格、貼心、漂亮、有趣，講不完！」問到愛上姐姐的好處，他露出招牌小狗笑：「姐姐很霸氣、很細心、會照顧人，被姐姐疼的感覺真的很好。」

洪暐哲演出《整形過後》，被導演林立書讚「告白被拒絕10次也不會被討厭」。（六魚文創提供）洪暐哲演出《整形過後》，被導演林立書讚「告白被拒絕10次也不會被討厭」。（六魚文創提供）

影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、禾雁凱、夏騰宏、艾怡良、林育品、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉、曾向鎮等，將以整形外科為舞台，直視現代人對美、身分與命運翻轉的渴望。《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

