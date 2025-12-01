自由電子報
娛樂 最新消息

夜店大亨夏天倫停車場遭砍傷！兇手自稱前員工 內湖住處尾隨3小時後犯案

〔記者姚岳宏／台北報導〕有「夜店大亨」之稱的夏天倫，昨傍晚與女友在民生東路三段一棟商辦大樓地下停車場遭人襲擊，至少有2男子一路尾隨埋伏，待夏天倫出現後，隨即上前持辣椒水及利鈍器襲擊，行兇後徒步逃逸，事後動手的林姓男子半小時後主動到派出所投案，交出刀械、棍棒、辣椒水，據悉林男自稱是夏的前員工，不滿夏的言行才會動手教訓他，但說詞避重就輕，警方還在釐清案情及追查共犯身分。

警方將林男（帽外套者）帶回警局。（記者姚岳宏翻攝）警方將林男（帽外套者）帶回警局。（記者姚岳宏翻攝）

警方調查，林男等人昨下午3時許就在夏天倫內湖住處外埋伏，一路尾隨到民生東路三段停車場，又在車內等了約2小時，等到夏天倫與女友從停車場離開時，才動手攻擊，造成夏天倫左手臂被割傷，手、眼部均有腫脹，同行女子眼部瘀腫，動手後林男把開來的車輛留在現場，兩人徒步逃逸。

事發半個鐘頭後，林男主動到派出所投案，警方隨即帶他回到停車場，在涉案車輛內起獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。林男拒絕夜間訊問，上午找來律師陪同作筆錄，據悉，林自稱是夏的前員工，對夏的言行不滿，才與另一個朋友共同教訓他，但又說不清楚共犯身分，供詞避重就輕。

警方現場搜出大批刀械棍棒。（記者姚岳宏翻攝）警方現場搜出大批刀械棍棒。（記者姚岳宏翻攝）

松山分局案發後與台北市刑大組成專案小組，分工調閱監視器影像，並申請警察局鑑識中心支援現場鑑識工作，報請台北地檢署指揮偵辦，研判為預謀犯案，正釐清犯案動機及幕後有無教唆共犯。

而47歲夏天倫受傷後由警消送往附近馬偕醫院治療，昨深夜在IG限時動態曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使。」但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。

