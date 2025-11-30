自由電子報
娛樂 最新消息

MAMA問卷把台灣、香港列國籍！ 小粉紅瞬間炸鍋

MAMA頒獎典禮引發不少爭議。（翻攝自IG）MAMA頒獎典禮引發不少爭議。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」於 28、29 日在香港舉行，然而典禮外卻因一份電子問卷引發爭議。主辦方提供給現場觀眾的問卷，將「台灣」與「香港」列為國籍選項之一，內容曝光後立即在中國網路引起激烈討論，MAMA 官方其後也在微博發文致歉。

今年 MAMA 因香港重大火災事件調整原定流程，仍然照常舉行，引來部分韓媒批評「硬辦活動」。典禮上 BLACKPINK 成員 Rosé 以《APT.》奪下年度歌曲，也在粉絲間掀起爭論。

問卷將台灣與香港列為國籍，引中國網友不滿。（翻攝Threads）問卷將台灣與香港列為國籍，引中國網友不滿。（翻攝Threads）

爭議的問卷由「韓國觀光公社韓流觀光組」委託製作，調查執行單位為「KSTAT Research」，目的在於蒐集觀眾資料，以規劃日後的韓流演唱會與旅遊結合服務，與舞台製作或頒獎結果無關。現場大螢幕提供掃描 QR CODE 的方式，四種語言版本中皆出現相同分類。

事件曝光後，有中國網友批評主辦方「不尊重」，也有人認為國籍選項的分類方式在國際問卷中相當常見，不必過度解讀。

