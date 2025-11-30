自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國瑜喝喜酒被cue乾杯...韓母5字阻止 加碼清唱《夜襲》

韓國瑜到三重空軍一村看舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）韓國瑜到三重空軍一村看舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與98歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說：「哎呀！職業病！」他應觀眾要求、加碼清唱《夜襲》，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。

《一村喜事：康樂隊來了》在老眷村沉浸式演出，融合軍歌與答數，喚醒觀眾當兵魂。（金星文創提供）《一村喜事：康樂隊來了》在老眷村沉浸式演出，融合軍歌與答數，喚醒觀眾當兵魂。（金星文創提供）

《一村喜事：康樂隊來了》有令人屏住呼吸的特技，觀眾驚呼連連。（金星文創提供）《一村喜事：康樂隊來了》有令人屏住呼吸的特技，觀眾驚呼連連。（金星文創提供）

《一村喜事：康樂隊來了》有精彩的特技表演，讓觀眾驚奇。（金星文創提供）《一村喜事：康樂隊來了》有精彩的特技表演，讓觀眾驚奇。（金星文創提供）

舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》除了演戲，還搭配歌舞與特技表演，與觀眾即時互動，又吃飯又歡樂的氣氛，吸引許多知名藝人包票到場看戲，都可能會上台擔任驚喜嘉賓。

《一村喜事：康樂隊來了》邀請韓國瑜院長上台祝賀新人，與主婚人岑永康乾杯。（金星文創提供）《一村喜事：康樂隊來了》邀請韓國瑜院長上台祝賀新人，與主婚人岑永康乾杯。（金星文創提供）

像首演當晚的「新郎叔叔」就是立法院長韓國瑜，全場轟動，岑永康特地以主婚人身份敬院長一杯高粱，等韓院長乾杯完成任務，98歲的韓媽媽馬上叮嚀：「不可以喝酒！」非常融入劇情。

周定緯、那祈、岑永康、黃云歆在《一村喜事：康樂隊來了》有與觀眾敬酒橋段，觀眾喜孜孜的鬧新人。（金星文創提供）周定緯、那祈、岑永康、黃云歆在《一村喜事：康樂隊來了》有與觀眾敬酒橋段，觀眾喜孜孜的鬧新人。（金星文創提供）

滿場觀眾來看《一村喜事：康樂隊來了》，吃美味眷村辦桌。（金星文創提供）滿場觀眾來看《一村喜事：康樂隊來了》，吃美味眷村辦桌。（金星文創提供）

這齣舞台劇讓台上台下熱烈互動，觀眾在新人敬酒的段落也卯起來鬧新人，像是參加真的婚禮。有一桌賓客相約做80年代的裝扮、吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，穿上色彩鮮艷的洋裝，造型完整，監製王偉忠表示，《一村喜事：康樂隊來了》就是要讓親朋好友們一同重溫往日情懷，這組造型最認真、獲得最佳造型獎，送上禮物，更歡迎觀眾呼朋引伴一起來包桌吃飯看表演，加倍好玩。

羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》演唱多首歌曲。（金星文創提供）羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》演唱多首歌曲。（金星文創提供）

周定緯在《一村喜事：康樂隊來了》飾演新郎，本來是個理科男，忽然決定或出去，幫心愛的新娘唱一首動感歌曲。（金星文創提供）周定緯在《一村喜事：康樂隊來了》飾演新郎，本來是個理科男，忽然決定或出去，幫心愛的新娘唱一首動感歌曲。（金星文創提供）

今年劇中新人參加救國團活動才認識彼此，演唱的《歡樂年華》、《偶然》讓觀眾跟著想起當年，一秒穿越回到少年。而飾演岳母的羅美玲唱功一流又幽默，組曲中的「I love you more than I can say」讓全場沸騰，歌詞中那句「wow wow ya ya」，她遊走全場，帶觀眾一同找「爺爺」，觀眾全都站起來熱情回應，開心到頻頻拭汗，一點都不像11月底的冬天。

送客了！《一村喜事：康樂隊來了》的觀眾帶著滿滿喜氣與新人合影，還能吃喜糖。（金星文創提供）送客了！《一村喜事：康樂隊來了》的觀眾帶著滿滿喜氣與新人合影，還能吃喜糖。（金星文創提供）

羅美玲（左起）、那祈、岑永康、周定緯在《一村喜事：康樂隊來了》演出新嫁娘的喜悅與父親的不捨。（金星文創提供）羅美玲（左起）、那祈、岑永康、周定緯在《一村喜事：康樂隊來了》演出新嫁娘的喜悅與父親的不捨。（金星文創提供）

今年的眷村辦桌菜色出新招，特別結合了「國宴」元素，加入國宴涼麵、國宴豆花、排兩年才喝得到的牛肉湯以及披薩，與空軍三重一村內的著名餐廳合作，讓菜色更多元，也歡迎觀眾提早來，認識這個保存得很有味道的老村子。

立法院長韓國瑜陪同九十五歲的韓媽媽一同觀賞舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）立法院長韓國瑜陪同九十五歲的韓媽媽一同觀賞舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）

《一村喜事：康樂隊來了》由時藝多媒體、金星文創、大清華傳媒聯合主辦，將從11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中