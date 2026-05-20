孫安佐遭羈押禁見！許常德嘆無邊界感 不忍看孫鵬、狄鶯急速墜落

〔記者陳慧玲／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐近期又上社會新聞，日前他去河堤測試自製「重裝型火焰槍」，遭檢警在住家查獲模擬槍及改造霰彈槍等，涉及違反「槍砲彈藥刀械管制條例」等罪，目前遭羈押禁見。曾創作過許多經典暢銷K歌的資深音樂人許常德分析此事件，直言：「我是覺得孫安佐如今的狀況，父母是要負完全的責任的。」

許常德直言「孫安佐如今的狀況，父母是要負完全的責任的。」（資料照，記者王文麟攝）

許常德寫過許多知名歌曲，包括近期剛結束小巨蛋演唱會動力火車所唱的《無情的情書》、《背叛情歌》等作品，他在社群有感寫下對孫安佐事件的看法，並語重心長提到：「如果有人覺得我在此時這篇文是落井下石，只要有一人留言這麼講，我會立刻刪文，雖然我是不忍心看孫鵬和狄鶯更急速的墜落才寫的，雖然我更關心孫安佐無人可傾訴的孤獨。」

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對於孫安佐一再出現失控行為，許常德感受到孫鵬、狄鶯的深刻無助，但他直言兩人都要負起責任，「因為觀念的偏激不能解釋成是父母對孩子教育的嚴格，因為完全的掌控並非只是溺愛這麼簡單的另類定義，孩子行事沒有邊界感，是父母長期對孩子沒有邊界的情勒。」

許常德也點出一個問題：「這個事件在這時代不是少數的例子，這不是寵，這是整個親子關係普遍的偏差到了不可收拾，尤其這是人類經濟繁榮後把什麼資產都給第二代的嚴重後果，跟極端氣候一樣的嚴重了。」

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