坤達涉閃兵遭求刑！《玩很大》最後錄影畫面曝 吳宗憲喊不妙

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID、坤達主持《綜藝玩很大》迎來第11週年，節目中正式揭曉今年週年旅程的目的地：遠在北美洲的加拿大溫哥華。一旦啟程，節目將正式完成象徵性的「五大洲拼圖」，也意味著從亞洲、歐洲、非洲、大洋洲一路跨到北美。而團隊遠赴加拿大拍攝的這天，同時也是坤達爆出閃兵風波，他隨即回台應訊、遭地檢署起訴求刑2年8月，至今仍未正式回歸《玩很大》的後續錄影。

吳宗憲（右起）、KID與坤達在節目正式揭曉，11週年旅程目的地是加拿大溫哥華。（綜藝玩很大提供）

為了降低在加拿大的各種花費，製作團隊紅隊「能省則省」，在出發前特別設計任務：三位主持人必須在台北尋找所有週年旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。因為條件太誘人，甚至讓坤達在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」而吳宗憲與KID闖關失利。關卡難度過高，3位主持人都同時大喊：「大事不妙！」現場空氣瞬間凝結。

一起同行的第一位旅伴竟然是「靈界美少女」珍珍（無尊），三位主持人臉色瞬間暗沉，彷彿一道烏雲從天邊壓了過來，吳宗憲更忍不住碎念，原先滿懷期待的週年旅程，立刻陷入「心寒模式」。

錄影到一半坤達（左起）、吳宗憲、KID驚覺大事不妙。（綜藝玩很大提供）

接著現身的是「客家一哥」小鐘、人氣成員 TORO；直到阿部瑪利亞與韓國酒帝JUDY出場，兩位高顏值氣質女神現身，吳宗憲整個人精神秒復活說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」反應相當爆笑。

