自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

坤達涉閃兵遭求刑！《玩很大》最後錄影畫面曝 吳宗憲喊不妙

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID、坤達主持《綜藝玩很大》迎來第11週年，節目中正式揭曉今年週年旅程的目的地：遠在北美洲的加拿大溫哥華。一旦啟程，節目將正式完成象徵性的「五大洲拼圖」，也意味著從亞洲、歐洲、非洲、大洋洲一路跨到北美。而團隊遠赴加拿大拍攝的這天，同時也是坤達爆出閃兵風波，他隨即回台應訊、遭地檢署起訴求刑2年8月，至今仍未正式回歸《玩很大》的後續錄影。

吳宗憲（右起）、KID與坤達在節目正式揭曉，11週年旅程目的地是加拿大溫哥華。（綜藝玩很大提供）吳宗憲（右起）、KID與坤達在節目正式揭曉，11週年旅程目的地是加拿大溫哥華。（綜藝玩很大提供）

為了降低在加拿大的各種花費，製作團隊紅隊「能省則省」，在出發前特別設計任務：三位主持人必須在台北尋找所有週年旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。因為條件太誘人，甚至讓坤達在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」而吳宗憲與KID闖關失利。關卡難度過高，3位主持人都同時大喊：「大事不妙！」現場空氣瞬間凝結。

一起同行的第一位旅伴竟然是「靈界美少女」珍珍（無尊），三位主持人臉色瞬間暗沉，彷彿一道烏雲從天邊壓了過來，吳宗憲更忍不住碎念，原先滿懷期待的週年旅程，立刻陷入「心寒模式」。

錄影到一半坤達（左起）、吳宗憲、KID驚覺大事不妙。（綜藝玩很大提供）錄影到一半坤達（左起）、吳宗憲、KID驚覺大事不妙。（綜藝玩很大提供）

接著現身的是「客家一哥」小鐘、人氣成員 TORO；直到阿部瑪利亞與韓國酒帝JUDY出場，兩位高顏值氣質女神現身，吳宗憲整個人精神秒復活說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」反應相當爆笑。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中