娛樂 音樂

蔡依林提告網紅拍片硬拗「宗教活動」 中國公文啪啪打臉

網紅「斯理亞」硬拗蔡依林的「PLEASURE」是宗教活動而非演唱會。（翻攝自抖音）網紅「斯理亞」硬拗蔡依林的「PLEASURE」是宗教活動而非演唱會。（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林出道26年為捍衛「PLEASURE」演唱會首度喊告，中國主辦方指出網紅「斯理亞」散播不實訊息、進行人身攻擊，認定行為惡劣，已通知網路平台刪除全部侵權內容，並追究斯理亞法律責任。後，「斯理亞」遭網友起底曾經參加過《超級星光大道》是第5季參賽者梁曉珺，稍早，斯理亞在抖音發布影片回擊。

蔡依林日前在台北大巨蛋開唱騎乘巨蟒出現炸裂全場。（資料照，凌時差提供）蔡依林日前在台北大巨蛋開唱騎乘巨蟒出現炸裂全場。（資料照，凌時差提供）

斯理亞吐槽主辦方，要提告的話就上法院，別讓粉絲在網路上標註她，這種作法不具備法律效應，更強調她不是第一個發布影片解讀蔡依林演唱會的人，在影片開頭就說明是「娛樂解讀」。更誇張的事情在後頭，斯理亞說「蔡姐演唱會主題就是七宗罪，演唱會主題就是文藝復興期間的畫作，這些元素就是來自西方宗教，這公司發聲明前要好好做功課，要了解藝人作品的中心思想」，還祭出中國《宗教事務條例》，指宗教活動應於依法登記的宗教場所進行云云，言下之意就是暗指蔡依林舉辦的是「宗教活動」而非「演唱會」。

斯理亞想酸蔡依林的公司，沒想到卻被中國官方文件啪啪打臉。（翻攝自抖音）斯理亞想酸蔡依林的公司，沒想到卻被中國官方文件啪啪打臉。（翻攝自抖音）

迴旋鏢來得又快又猛，今（8）日蔡依林鳥巢演唱會已經通過中國審批，文件上明確指出6月13、14日會在鳥巢連開兩場演唱會，這也是蔡依林首度挑戰10萬人大場地。文件證明蔡依林的「PLEASURE」是中國認可的「演唱會」而非斯理亞口中的「宗教活動」。

中國官方審核通過蔡依林6月在鳥巢舉行的演唱會（紅框處），證明非宗教活動。（翻攝自微博）中國官方審核通過蔡依林6月在鳥巢舉行的演唱會（紅框處），證明非宗教活動。（翻攝自微博）

點圖放大body

