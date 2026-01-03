晚安小雞將出獄！曝服刑聽見戰火聲 教柬埔寨獄友罵「X小啦」

晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，並被判處兩年有期徒刑。（翻攝自《柬中時報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯因去年在柬埔寨自導自演綁架事件，遭當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判刑2年，目前仍在柬埔寨服刑中。隨著刑期逐漸接近尾聲，陳能釧日前透過一封親筆信，罕見分享獄中生活點滴，內容引發外界關注。

信中，陳能釧提到，自己在獄中已待超過700天，學會約六成的柬埔寨語。他也笑稱，因為長期教獄友說台語，現在同房的柬埔寨人不只聽得懂，還會脫口而出台語髒話。某次獄友為了搶床位爭吵，雙方竟用「靠北」、「X小啦」、「操X掰」互嗆，讓他當場哭笑不得。

然而，輕鬆的日常分享之後，陳能釧也坦言，近期柬埔寨與泰國局勢緊張，戰火甚至延燒到距離他僅約3小時車程的地區，時不時能聽到巨大聲響。他感慨表示，過去只是在新聞畫面中看見戰爭，如今親身感受到戰爭的可怕。

陳能釧直言，自己並非政治專家，但知道「戰爭使人生靈塗炭、家人顛沛流離，苦的還是老百姓」。他也誠心期盼衝突能盡快落幕，讓更多家庭免於承受不必要的傷痛。

此外，「晚安小雞」官方粉絲專頁於12月31日再度更新貼文，語氣明顯轉趨平靜與感性，寫下：「快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見。」並向一路支持的粉絲致謝，祝福新的一年平安健康，也似乎暗示即將回歸的日子不遠。

