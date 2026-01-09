新加坡「G乳女神」日本出道當AV女優 招牌「紋身」全不見

新加坡「G乳女神」蘇櫻花赴日本AV界出道，粉絲驚問：招牌刺青不見了？（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年4月曾來過台灣參加成人展的新加坡「G乳女神」蘇櫻花，除了擁有童顏巨乳稱號，也是DJ行業赫赫有名的音樂達人。常在個人社群辣曬美的她，私人活動一向十分低調，但她在年前突然宣布日本成人影視圈，成為最新出道的AV女優。

蘇櫻花出道當AV女優，粉絲很買單。（翻攝自IG）

蘇櫻花過去常DJ身分現身亞洲各地，身形嬌小、容貌甜美的她，因為雙臂搶眼的刺青，讓人印象深刻，也擄獲不少粉絲。此次低調赴日展開新挑戰，消息一出，隨即在網路炸開，尤其是影片中的她，身上標誌性的刺青竟然全部不見，讓不少粉絲十分驚訝，「那麼大片的刺青，全部雷射去除，復原期應該會痛不欲生吧！」

蘇櫻花本業是DJ。（翻攝自IG）

怕粉絲們擔心，蘇櫻花趕緊解釋，這是透過特效化妝技的結果，坦言是很大的突破，目的是希望讓粉絲們看到不一樣的自己。她也透路自己從小就是看日本成人片成大的，成為AV女優是她的人生清單之一。因此當日本片商提出邀約時，她幾乎沒有猶豫，二話不說就立刻答應。

蘇櫻花社群美照風格大膽。（翻攝自IG）

為求出道作完美，她更多次往返新加坡和日本學習拍攝節奏、鏡頭表情及演技訓練。有粉絲擔心她是不是決定要轉行了，她趕緊澄清，強調DJ工作不會停，今年會到更多國家進行巡演，至於拍攝AV片，只是她斜槓人生的另一個開始。

蘇櫻花雙臂上的刺青，是她的招牌標誌。（翻攝自IG）

