鄭家純驚傳流產！忍劇痛胚胎停止發育 最新近況曝光

鄭家純宣布流產，心痛告別停止發育的胚胎。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人鄭家純（雞排妹）2022年11月嫁給日籍小兒科醫師Akira，並於去年10月補辦婚禮，日前才透露已開始備孕，未料今（7）日卻在社群平台坦言經歷早期流產，親曝胚胎停止發育的過程，消息曝光引發外界關注。

鄭家純透露半個月前產檢時，醫師已發現胚囊發育晚了一週，並說明可能是排卵期較晚，或是胚胎本身出現狀況，若下次產檢未照到心跳，即可確認停止發育，需安排終止妊娠。

請繼續往下閱讀...

鄭家純早期流產深夜急奔醫院。（翻攝自臉書）

她回憶事發當天狀況急轉直下，「昨天傍晚我開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診，在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣。」醫院評估後，先讓她返家休息、服用止痛藥，待體力恢復再返台處理後續。

談到當晚的身體疼痛，她直言：「昨天晚上真的很痛苦。」即便吃了止痛藥，仍反覆被劇痛驚醒，「凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡……過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。」

她也將自身經歷延伸到近期引發討論的代理孕母法案，強調懷孕過程中的風險與代價，最終都由孕母一人承擔，「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」她直言不認同以金錢換取子宮的制度，「我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會。」

鄭家純也表明，即便未來無法順利懷孕生子，也不會選擇海外代孕，並寫道：「血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？」再度掀起網友對女性身體自主權與代孕議題的熱烈討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法