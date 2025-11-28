自由電子報
娛樂 亞洲

香港宏福苑大火》謝霆鋒帶頭捐2000萬！子瑜發文願平安早日歸來

子瑜發文為香港宏福苑大火祈福。（翻攝自IG）子瑜發文為香港宏福苑大火祈福。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港宏福苑大火災情慘重，謝霆鋒捐出500萬港幣（約台幣2016萬元），陳小春、應采兒夫婦則是捐100萬港幣（約台幣403萬元）。TWICE的子瑜今（28日）在IG上發文：「願你們在這場災難後獲得力量與安慰，願平安早日回到你們身旁。」

子瑜所屬的JYP娛樂透過微博宣布，已向香港宣明會捐贈200萬元港幣（約台幣806萬元）用於緊急救援和災後重建，「祝願受災民眾盡快恢復正常生活，重拾平安。跨越山海，願點滴暖意匯聚成光，衷心祈盼受災居民平安，早日度過難關。」

謝霆鋒捐出2000萬港幣。（翻攝自IG）謝霆鋒捐出2000萬港幣。（翻攝自IG）

謝霆鋒在IG發出聲明，「美高梅與鋒味控股決定聯合以『美獅鋒味搖滾美食節』名義捐出港幣500萬元，用於向受災居民提供緊急援助，並支援社區重建工作，期望能幫助受災居民早日重建家園，恢復正常生活。」陳小春一家人則是捐100萬港幣到「保良局扶弱基金-支援宏福苑大夥居民專項戶口」。

SM娛樂則向香港紅十字會捐款100萬元港幣（約台幣403萬元），aespa則是50萬港幣（約台幣201萬元），RIIZE為25萬港幣（約台幣100萬元），威神V也是25萬港幣，YG娛樂是100萬港幣。另外HYBE宣布捐出5億韓元（約台幣1067萬元），旗下子公司BIGHIT MUSIC、團體TXT、CORTIS、TWS、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN則是在微博發公告。

