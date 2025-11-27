田海蓉背後竟有詭譎神秘黑影 網驚：是于朦朧！！

田海蓉出席活動，有網友發現她背後出現一名詭譎男子黑影。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，事件延燒2個月，仍有多民眾認為他死於虐殺，而網傳有一份「死亡飯局」名單，其中中國藝人，田海蓉、程青松等人皆被點名，掀起爭議。

近日田海蓉出席自導自演的電影《我的世界沒有我》首映活動，在舞台燈光照射下，竟有網友發現她背後出現一名詭譎男子黑影，看來跟于朦朧身影相當神似，其黑影的輪廓外型、挺鼻尖下巴、顯現於身後的神祕感，甚至帶點哀愁，讓人不禁聯想到于朦朧，但有人回放影片認為那應該是主持人或現場其他人員的影子，引起熱議，但許多網友仍舊大罵開罵：「朦朦就在你的身後，他來抓妳了。」、「朦朧站在妳後面，背脊不涼嗎？」

于朦朧過世快2個月，相關消息仍未停歇。（翻攝自IG）

于朦朧墜樓事件後，田海蓉、程青松皆被點名參與死亡飯局，但程青松當時隨即在網路上公開與田海蓉的對話截圖，強調自己當晚並不在場，然而田海蓉卻發文反駁，打臉程青松，並直言「無法證明他的清白」，第一時間要求對方刪文，雙方關係疑鬧翻。

