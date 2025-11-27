自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田海蓉背後竟有詭譎神秘黑影 網驚：是于朦朧！！

田海蓉出席活動，有網友發現她背後出現一名詭譎男子黑影。（翻攝自網路）田海蓉出席活動，有網友發現她背後出現一名詭譎男子黑影。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，事件延燒2個月，仍有多民眾認為他死於虐殺，而網傳有一份「死亡飯局」名單，其中中國藝人，田海蓉、程青松等人皆被點名，掀起爭議。

近日田海蓉出席自導自演的電影《我的世界沒有我》首映活動，在舞台燈光照射下，竟有網友發現她背後出現一名詭譎男子黑影，看來跟于朦朧身影相當神似，其黑影的輪廓外型、挺鼻尖下巴、顯現於身後的神祕感，甚至帶點哀愁，讓人不禁聯想到于朦朧，但有人回放影片認為那應該是主持人或現場其他人員的影子，引起熱議，但許多網友仍舊大罵開罵：「朦朦就在你的身後，他來抓妳了。」、「朦朧站在妳後面，背脊不涼嗎？」

于朦朧過世快2個月，相關消息仍未停歇。（翻攝自IG）于朦朧過世快2個月，相關消息仍未停歇。（翻攝自IG）

于朦朧墜樓事件後，田海蓉、程青松皆被點名參與死亡飯局，但程青松當時隨即在網路上公開與田海蓉的對話截圖，強調自己當晚並不在場，然而田海蓉卻發文反駁，打臉程青松，並直言「無法證明他的清白」，第一時間要求對方刪文，雙方關係疑鬧翻。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中