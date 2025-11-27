自由電子報
娛樂 最新消息

EXO強勢回歸！6人團體形式活動「3名未參與成員」名單曝光

EXO成員SuHo（順時針方向）、Chen、Xiumin、世勳、伯賢、D.O.、燦烈、Kai。（翻攝自IG）EXO成員SuHo（順時針方向）、Chen、Xiumin、世勳、伯賢、D.O.、燦烈、Kai。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕EXO強勢宣布將以6人陣容回歸，並鎖定2026年第一季推出第8張正規專輯！Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳與張藝興確定出現在韓綜《Sister Salon》11月29日播出內容中，這份出演名單也正式呼應現在EXO僅以6人團體形式活動的現況，粉絲見面會雙場火速完售，新曲舞台更是曝光在即，但EXO-CBX 3名成員缺席回歸計畫的消息，再度成為外界關注焦點。

韓國串流平台Coupang Play日前於《Sister Salon》節目預告中公開EXO上節目消息，證實Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳與張藝興將以6人組合亮相。EXO也將於12月14日在仁川Inspire Arena舉行粉絲見面會，睽違8個月再度大型聚首，不僅演唱冬季神曲《初雪》等多首人氣曲目，還將公開新曲演出，2場活動門票預售即刻完售，展現EXO依舊堅強的票房號召力，為2026年回歸活動正式暖身。

不過，韓媒《koreatimes》報導指出，EXO-CBX小分隊成員Xiumin、Chen、伯賢將不會參與此次回歸，而先前CBX與SM娛樂因合約與結算問題產生歧見，雖然雙方達成協議、3人得以保留專屬合約並由INB100負責個別活動，但訴訟多以CBX敗訴收場。INB100上月雖表示全面接受SM條件，但這次回歸計畫仍未見3人身影，也讓外界再度聚焦雙方後續走向。

點圖放大header
點圖放大body
