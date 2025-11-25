日AV女優6次驗出「梅毒偽陽性」停工！ 轉戰成人網站12月開直播

武藤彩香。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕外型俏麗的日本44歲AV女優武藤彩香，素有「甜美系熟女」之稱，看不出年齡的優勢，讓她即使43歲了，仍擁有一大票鐵粉。不過，去年傳出她進行梅毒病毒篩檢時，有5次被驗出是「偽陽性」，當時雖然嚇到她，也萌生「想隱退」的心情，但仍然繼續拍攝工作。她目前已和前經紀公司終止合作關係，且在年初時宣布改名為蘆耶香むと（蘆耶香夢兔），不過，她在IG和X的帳號仍是沿用武藤彩香「MutoAyaka」。

直至上週，武藤彩香突然在社群發文表示，自己將暫停AV拍攝工作，因為梅毒檢測再度出現「偽陽性」！武藤彩香坦言，梅毒檢測時好時壞，多次出現「偽陽性」的檢測結果，讓她不明就裡，也感到疑惑。

聲明中，武藤彩香宣布AV工作將暫停到明年1月，在這段期間，她會先搞清楚為何不斷出現「偽陽性」結果，並好好調養身體。她向粉絲和合作過的演員們表示，她去婦產科檢查時完全沒有偽陽性的情況，檢驗報告都是陰性。為何會出現「偽陽性」的報告，讓她感到非常困惑，甚至不知道要去哪裡才能接受正確的治療。

但她也同步向粉絲宣布好消息，表示已開設成人網站「MyFans」的帳號，下月就會發表新作品，請粉絲們期待。

