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娛樂 最新消息

中國爆「85花夫妻」離婚急售紐西蘭房產 劉詩詩吳奇隆再遭點名

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂圈近日再傳八卦，有消息指出某對「85花夫妻」疑似已完成財產分割，甚至連海外房產也一併出售，傳出將於今年下半年對外宣布離婚，引發網友熱議與瘋猜主角身分。其中，劉詩詩與吳奇隆以及唐嫣與羅晉，被外界點名為最可能的兩對。

吳奇隆（左）與劉詩詩屢屢被傳婚變。（翻攝自微博）吳奇隆（左）與劉詩詩屢屢被傳婚變。（翻攝自微博）

所謂「85花」，泛指約1985年前後出生、具高人氣與代表性的中國女星，包括楊冪、劉詩詩、唐嫣、趙麗穎、劉亦菲、倪妮、Angelababy、佟麗婭、馬思純等人。

此次網路爆料指出，該對夫妻不僅已完成財產切割，位於紐西蘭的房產也傳出出售，並計畫於2026年下半年正式對外公布離婚消息。不過相關說法目前僅止於網路傳聞，尚無任何官方證實，亦未見具體證據如房產交易紀錄或財產分割文件流出。

唐嫣（左）和羅晉也很常爆出婚變傳聞。（翻攝自微博）唐嫣（左）和羅晉也很常爆出婚變傳聞。（翻攝自微博）

由於線索提及紐西蘭房產，不少網友將矛頭指向劉詩詩與吳奇隆。兩人過去曾赴當地拍攝婚紗照，也多次傳出在當地置產，加上近年於微博的公開互動明顯減少。適逢劉詩詩本月10日迎來39歲生日，吳奇隆未公開送上祝福，再加上兩人合資的「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」於2025年被發現註銷，使婚變傳聞再度升溫。

馮紹峰（前）與趙麗穎早已離婚。（翻攝自微博）馮紹峰（前）與趙麗穎早已離婚。（翻攝自微博）

另一方面，也有網友將目光轉向唐嫣與羅晉。兩人自2018年結婚以來，去年曾被爆出疑似分居，但始終未正面回應。不過隨後唐嫣現身出席羅晉父親告別式，被外界解讀為以行動破除婚變傳言。

值得一提的是，過去同樣被歸類為「85花」的一線女星中，楊冪、趙麗穎與Angelababy已陸續結束婚姻，目前僅剩劉詩詩與唐嫣仍維持婚姻狀態，也因此被部分網友戲稱為「85花婚姻魔咒」。不過整起事件仍停留在網路爆料階段，相關當事人皆未出面回應，實際情況仍有待進一步釐清。

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