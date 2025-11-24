自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

誰說「今日烏克蘭，明日台灣？ 作家苦苓：我呸！

烏克蘭總統澤倫斯基22日與妻子在基輔烏克蘭國家博物館內的「烏克蘭大饑荒種族滅絕紀念館」園區，向一座名為「童年苦澀記憶」的兒童雕像敬獻麥束。該活動是追悼發生在1932至1933年間蘇聯時期大饑荒的數百萬烏克蘭受難者。（歐新社）烏克蘭總統澤倫斯基22日與妻子在基輔烏克蘭國家博物館內的「烏克蘭大饑荒種族滅絕紀念館」園區，向一座名為「童年苦澀記憶」的兒童雕像敬獻麥束。該活動是追悼發生在1932至1933年間蘇聯時期大饑荒的數百萬烏克蘭受難者。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的28點和平計畫，引發基輔政壇與國際社會強烈震盪。川普已要求烏方在27日感恩節前明確表態是否接受，否則將大幅削減對烏情報共享與武器供應，被視為對烏國總統澤倫斯基的極限施壓。川普直言：「他如果不喜歡提案，烏國就只能繼續打仗。」

作家苦苓23日在臉書以「這不叫和平這完全是覇凌」為題發文表示，川普強迫烏克蘭限期接受28條和平協議，目的當然是希望俄烏兩國永遠不再打仗。對烏克蘭的要求是：「永遠不得加入北約、不准增兵（60萬上限）、北約不駐軍烏克蘭、不准攻打俄羅斯、不再獲得長程火箭、不得擁有核子武器、放棄全國20%領土、不得以武力改變領土安排、不追究俄方戰爭罪。」

苦苓說，接受28條和平協議就是實實在在的被「廢」掉了，「那萬一俄羅斯再侵略烏克蘭怎麼辦呢？答案是「恢復制裁、取消俄方所有利益」，那不就跟現在一模一樣而已？難怪普丁那麼同意，他隨時可以再動手沒問題啊。

最後苦苓指出，這不是和平協議，這是「准亡國條約」，而這就是帝國主義聯手出賣弱小國家的血淋淋真相，「之前是誰說的『今日烏克蘭，明日台灣』？我呸！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中