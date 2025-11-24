誰說「今日烏克蘭，明日台灣？ 作家苦苓：我呸！

烏克蘭總統澤倫斯基22日與妻子在基輔烏克蘭國家博物館內的「烏克蘭大饑荒種族滅絕紀念館」園區，向一座名為「童年苦澀記憶」的兒童雕像敬獻麥束。該活動是追悼發生在1932至1933年間蘇聯時期大饑荒的數百萬烏克蘭受難者。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的28點和平計畫，引發基輔政壇與國際社會強烈震盪。川普已要求烏方在27日感恩節前明確表態是否接受，否則將大幅削減對烏情報共享與武器供應，被視為對烏國總統澤倫斯基的極限施壓。川普直言：「他如果不喜歡提案，烏國就只能繼續打仗。」

作家苦苓23日在臉書以「這不叫和平這完全是覇凌」為題發文表示，川普強迫烏克蘭限期接受28條和平協議，目的當然是希望俄烏兩國永遠不再打仗。對烏克蘭的要求是：「永遠不得加入北約、不准增兵（60萬上限）、北約不駐軍烏克蘭、不准攻打俄羅斯、不再獲得長程火箭、不得擁有核子武器、放棄全國20%領土、不得以武力改變領土安排、不追究俄方戰爭罪。」

苦苓說，接受28條和平協議就是實實在在的被「廢」掉了，「那萬一俄羅斯再侵略烏克蘭怎麼辦呢？答案是「恢復制裁、取消俄方所有利益」，那不就跟現在一模一樣而已？難怪普丁那麼同意，他隨時可以再動手沒問題啊。

最後苦苓指出，這不是和平協議，這是「准亡國條約」，而這就是帝國主義聯手出賣弱小國家的血淋淋真相，「之前是誰說的『今日烏克蘭，明日台灣』？我呸！」

