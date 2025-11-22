自由電子報
娛樂 最新消息

金馬62》金馬紅毯亮點回顧！張孝全、林依晨爸媽魂上身 14歲影后團聚「3位媽媽」

張孝全（左）秀出兒子送給他的幸運物「戰鬥陀螺」；林依晨以一襲紫色魚尾禮服登場。（新聞攝影組攝）張孝全（左）秀出兒子送給他的幸運物「戰鬥陀螺」；林依晨以一襲紫色魚尾禮服登場。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第62屆金馬獎今（22）日登場，稍早星光紅毯圓滿結束，去年典禮強碰棒球12強經典賽，今年則碰上「韓流」來襲，不過場外仍聚滿粉絲應援，氣勢不輸同天在高雄開唱的TWICE。今晚紅毯星光充滿溫情，張孝全惦記著6歲兒子，特別秀出兒子送給他的幸運物「戰鬥陀螺」；林依晨則為了喜歡美人魚的3歲的女兒，特別以一襲紫色魚尾禮服登場。

曾敬驊（左）、姚淳耀在電影中是「親如家人」的關係，今晚成對手角逐男配角獎。（新聞攝影組攝）曾敬驊（左）、姚淳耀在電影中是「親如家人」的關係，今晚成對手角逐男配角獎。（新聞攝影組攝）

曾敬驊、姚淳耀在電影中是「親如家人」的關係，今晚成為對手角逐男配角獎，曾敬驊一見到姚淳耀就親切喊「阿叔抱一下！」；劇中飾演一家人的蔡淑臻、葉子綺則是競爭女配角獎，年僅9歲的葉子綺穿得像小公主、十分可愛，被問及得獎信心，她靦腆回：「（得獎）這個就得看評審了」，超成熟回應讓網友們都稱讚可愛又有禮貌。

日本影帝西島秀俊（右）特別來台擔任頒獎嘉賓，與翁倩玉攜手走紅毯。（新聞攝影組攝）日本影帝西島秀俊（右）特別來台擔任頒獎嘉賓，與翁倩玉攜手走紅毯。（新聞攝影組攝）

特別來台擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊與翁倩玉攜手走紅毯，兩人曾在《桑妮：AI管家》飾演一對母子，兩人一碰面就開心相認，互喊媽媽、兒子。今晚分別走上紅毯的桂綸鎂、鳳小岳、張孝全昔曾合作經典作品《女朋友。男朋友》，三人也是時隔多年再次於金馬盛典重聚。

昔日合作《女朋友。男朋友》的桂綸鎂（左起）、鳳小岳、張孝全今晚齊聚金馬紅毯。（新聞攝影組攝）昔日合作《女朋友。男朋友》的桂綸鎂（左起）、鳳小岳、張孝全今晚齊聚金馬紅毯。（新聞攝影組攝）

12歲就拿下影后的林品彤今年也擔任頒獎嘉賓。（新聞攝影組攝）12歲就拿下影后的林品彤今年也擔任頒獎嘉賓。（新聞攝影組攝）

而12歲就拿下影后的林品彤今年也擔任頒獎嘉賓，除了親生媽媽在現場外，過去與她合作母女戲的《美國女孩》的林嘉欣 、《小小》的陳意涵也都在金馬獎團圓，林品彤甜笑表示她跟「三個媽媽」都很親。而憑《地母》入圍金馬獎的中國女星范冰冰原本傳出有望出席金馬獎，不過稍早導演張吉安已證實「范冰冰沒有在台灣」。

陳意涵曾在《小小》中與林品彤合作母女戲。（新聞攝影組攝）陳意涵曾在《小小》中與林品彤合作母女戲。（新聞攝影組攝）

