粿粿被點名合作！孫生當年卻被打槍 SWAG「拒收原因」曝光

粿粿婚內出軌事業停擺。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿與范姜彥豐結婚滿3年，近日爆出她與「王子」邱勝翊婚內不倫的消息。事後粿粿親自承認兩人確實有逾矩行為，一夕之間形象全毀，演藝事業幾乎陷入停擺。如今又傳出成人平台「SWAG」主動向她伸出橄欖枝，引發外界熱議。由於該平台過去曾與陳沂、「館長」陳之漢等爭議人物合作，不少網友質疑是否抱持「有事的人都收」的態度；但其實 SWAG 也並非來者不拒，先前就曾婉拒替孫生提供機會。

孫生當年遭到SWAG婉拒。（資料照；記者王文麟攝）

孫生早前因涉入性侵案，2月被「反骨男孩」解約，形象重創，連社群活動都一度全面停更。當時網路上有人建議SWAG出面邀請。但據《中天新聞網》報導，SWAG當時明確回應「沒有這方面的規劃」，甚至藉機提醒大眾應重視並尊重異性。

請繼續往下閱讀...

相較之下，《鏡週刊》指出 SWAG 對粿粿倒是頗具興趣，認為她擁有啦啦隊甜美外型，又熟悉直播操作、擅長與粉絲互動，因此主動遞出邀約，而且內容題材完全由她決定、限制極少，只等她願意點頭。SWAG也證實，確實已透過經紀人接觸，目前正靜待回覆。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法