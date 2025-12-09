自由電子報
娛樂 最新消息

濱崎步再遭迫取消！澳門演唱會喊卡「非常痛心、感到委屈」

濱崎步先前原訂在上海進行演唱會，卻在前一天遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）濱崎步先前原訂在上海進行演唱會，卻在前一天遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本流行天后濱崎步近期因中日政治局勢遭遇連環衝擊，上海演唱會被迫臨時喊卡後，本次巡演最後一站、明年1月10日的澳門場也確定取消。濱崎步今（9日）發聲明以「非常令人痛心」、「我們感到非常委屈」形容處境，再度引爆外界對兩地政治與演出環境的討論。

濱崎步宣布澳門站演唱會被迫取消。（翻攝自IG）濱崎步宣布澳門站演唱會被迫取消。（翻攝自IG）

濱崎步的上海場原訂11月底開唱，卻在演出前一天以「不可抗力因素」被取消，外界普遍認為與近期中日關係緊張有關。如今，澳門場次也宣布取消，對已購票粉絲與工作人員都造成巨大衝擊，官方表示團隊對此決定深感遺憾，濱崎步本人也難掩心碎，直言無法在既定舞台與歌迷相聚，是最不願面對的結果。

濱崎步在聲明中強調，雖然巡演遭遇突發阻礙，但仍感謝所有支持者，並盼後續能在安全且合適的情況下重新與粉絲見面。連續2站取消事件快速掀起國際議論，不少濱崎步歌迷哀嘆政治風波再度影響演出，「對歌手與粉絲都太殘忍」，也有人期盼未來能迎來更穩定的文化交流環境。

