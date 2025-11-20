自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

基哥經典中指大銀幕重現！「物理驅魔」代表作《康斯坦汀》必看神作

基努李維生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》20週年，以4K數位修復版重返大銀幕。（華納兄弟提供）基努李維生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》20週年，以4K數位修復版重返大銀幕。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕備受影迷喜愛的「殺神」──「基哥」基努李維，生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》今年正逢20週年，特別推出4K數位修復版重返大銀幕！當年正值顏值、身材都處於演藝生涯巔峰的基哥化身超暴力驅魔師，身穿緊身西裝、揮舞著硬漢般的鐵拳「物理驅魔」，打得地獄厲鬼滿地找牙，尤其他對撒旦比中指一幕，也已成為最強迷因。

基努李維在《康斯坦汀：驅魔神探》上演物理驅魔。（華納兄弟提供）基努李維在《康斯坦汀：驅魔神探》上演物理驅魔。（華納兄弟提供）

基哥在片中魅力狂噴的帥氣形象，在許多影迷心中仍是他最精彩的表演橋段，電影也匯集奧斯卡得主瑞秋懷茲、蒂妲史雲頓，三大影壇巨星同場交手，大展狠勁也狂飆演技，讓電影上映多年後，仍不斷吸引許多影迷觀賞，更被公認為最重要的邪典電影之一。

該片改編自DC漫畫《Hellblazer》，並找來日後以《飢餓遊戲》系列聞名全球的名導法蘭西斯勞倫斯執導，以強烈視覺概念打造出視覺驚人的天使之城，帶入詭譎、驚悚氛圍，更令徬徨無助的人，只能依靠天堂、地獄和人間三不管的康斯坦汀。

基努李維演出《康斯坦汀：驅魔神探》時顏值、身材都處於演藝生涯巔峰。（華納兄弟提供）基努李維演出《康斯坦汀：驅魔神探》時顏值、身材都處於演藝生涯巔峰。（華納兄弟提供）

故事描述約翰康斯坦汀（基努李維飾）生下來就擁有他不想要的天賦，他能夠辨識藏身在人世間的混種天使和惡魔，他為了逃避這種能力給他的折磨，於是選擇自殺一途。但是他在自殺失敗之後被放逐在天堂與地獄之間的人世間，希望能藉由向地球上的魔鬼爪牙宣戰得到救贖。

但是約翰並非聖人，他逐漸對人類世界以及上帝感到失望，於是自甘墮落，開始抽煙，並成為一個唾棄英雄主義的墮落英雄，這個英雄還得了肺癌。他會為了拯救你的靈魂而戰，但是他並不要你的崇拜或感激，更不要你的同情和憐憫。

瑞秋懷茲在《康斯坦汀：驅魔神探》飾演的警探，為調查雙胞胎姊妹的神秘死亡，找上基努李維。（華納兄弟提供）瑞秋懷茲在《康斯坦汀：驅魔神探》飾演的警探，為調查雙胞胎姊妹的神秘死亡，找上基努李維。（華納兄弟提供）

蒂妲史雲頓在《康斯坦汀：驅魔神探》飾演雌雄同體的混種天使加百列。（華納兄弟提供）蒂妲史雲頓在《康斯坦汀：驅魔神探》飾演雌雄同體的混種天使加百列。（華納兄弟提供）

當一個懷疑約翰的能力的女警探（瑞秋懷茲 飾）不得不找他幫忙調查她摯愛的雙胞胎姊妹的神秘死亡，他們就進入洛杉磯的地下，一個充滿妖魔鬼怪和天使的世界。他們遭遇一連串超自然事件，並決定攜手合作，不計代價尋求心靈的平靜。

《康斯坦汀：驅魔神探》暌違多年終於以4K修復版重返大銀幕，絕對是台灣粉絲不可錯過的觀影體驗，將於12月5日重返全台大銀幕。

《康斯坦汀：驅魔神探》預告片：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中