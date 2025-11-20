基哥經典中指大銀幕重現！「物理驅魔」代表作《康斯坦汀》必看神作

基努李維生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》20週年，以4K數位修復版重返大銀幕。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕備受影迷喜愛的「殺神」──「基哥」基努李維，生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》今年正逢20週年，特別推出4K數位修復版重返大銀幕！當年正值顏值、身材都處於演藝生涯巔峰的基哥化身超暴力驅魔師，身穿緊身西裝、揮舞著硬漢般的鐵拳「物理驅魔」，打得地獄厲鬼滿地找牙，尤其他對撒旦比中指一幕，也已成為最強迷因。

基努李維在《康斯坦汀：驅魔神探》上演物理驅魔。（華納兄弟提供）

基哥在片中魅力狂噴的帥氣形象，在許多影迷心中仍是他最精彩的表演橋段，電影也匯集奧斯卡得主瑞秋懷茲、蒂妲史雲頓，三大影壇巨星同場交手，大展狠勁也狂飆演技，讓電影上映多年後，仍不斷吸引許多影迷觀賞，更被公認為最重要的邪典電影之一。

該片改編自DC漫畫《Hellblazer》，並找來日後以《飢餓遊戲》系列聞名全球的名導法蘭西斯勞倫斯執導，以強烈視覺概念打造出視覺驚人的天使之城，帶入詭譎、驚悚氛圍，更令徬徨無助的人，只能依靠天堂、地獄和人間三不管的康斯坦汀。

基努李維演出《康斯坦汀：驅魔神探》時顏值、身材都處於演藝生涯巔峰。（華納兄弟提供）

故事描述約翰康斯坦汀（基努李維飾）生下來就擁有他不想要的天賦，他能夠辨識藏身在人世間的混種天使和惡魔，他為了逃避這種能力給他的折磨，於是選擇自殺一途。但是他在自殺失敗之後被放逐在天堂與地獄之間的人世間，希望能藉由向地球上的魔鬼爪牙宣戰得到救贖。

但是約翰並非聖人，他逐漸對人類世界以及上帝感到失望，於是自甘墮落，開始抽煙，並成為一個唾棄英雄主義的墮落英雄，這個英雄還得了肺癌。他會為了拯救你的靈魂而戰，但是他並不要你的崇拜或感激，更不要你的同情和憐憫。

瑞秋懷茲在《康斯坦汀：驅魔神探》飾演的警探，為調查雙胞胎姊妹的神秘死亡，找上基努李維。（華納兄弟提供）

蒂妲史雲頓在《康斯坦汀：驅魔神探》飾演雌雄同體的混種天使加百列。（華納兄弟提供）

當一個懷疑約翰的能力的女警探（瑞秋懷茲 飾）不得不找他幫忙調查她摯愛的雙胞胎姊妹的神秘死亡，他們就進入洛杉磯的地下，一個充滿妖魔鬼怪和天使的世界。他們遭遇一連串超自然事件，並決定攜手合作，不計代價尋求心靈的平靜。

《康斯坦汀：驅魔神探》暌違多年終於以4K修復版重返大銀幕，絕對是台灣粉絲不可錯過的觀影體驗，將於12月5日重返全台大銀幕。

《康斯坦汀：驅魔神探》預告片：

