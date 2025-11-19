自由電子報
娛樂 最新消息

冒用雄女制服拍低胸片！26歲男網紅遭提告拍片反嗆「不擔心被告」

26歲男網紅「冒用雄女制服」拍低胸穿搭影片遭校方提告。（組合照，翻攝自IG）26歲男網紅「冒用雄女制服」拍低胸穿搭影片遭校方提告。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕高雄一名26歲男網紅IG擁有4.4萬人追蹤，近日拍攝「乖巧女學生變壞女孩」短片，使用高雄女中制服樣式並在校門口取景，影片引爆物化爭議。校方怒控違反《商標法》提告要求下架，而在批評聲浪不斷升溫之際，該名男網紅昨（18日）晚竟堅稱「不擔心被告」，態度再度掀起反彈。

影片內容出現一名女子穿著仿高雄女中制服，蹲坐校門口自稱迷戀「8+9」，隨後在男網紅起鬨下換穿低胸、露腰服飾，整段影片被揭露其實是服飾行銷內容。事實上，該女子也並非雄女學生、制服也未繡學號，加上拍攝地點就在校門口，引發學生與校友強烈反感情緒，質疑刻意物化並利用名校形象炒作。

高雄女中校長鄭文儀得知影片在商業內容中使用「雄女」名稱與制服樣式後，確認校徽屬商標受《商標法》保護，未授權不得使用。校方認定影片損害學校聲譽，已前往報案提告該網紅違反商標法，並要求平台全面下架，目前影片已遭移除。

爭議延燒後，大批網友痛批「制服不是流量工具」、「學生不該被當噱頭！」然而，該名男網紅昨晚卻在限時動態回應「我能說什麼？該解釋我解釋，你們要提告的，我也不擔心你們提告，好不好，那就這樣。」此回應再次激起怒火，許多人要求他正面道歉並停止販售相關商品。

