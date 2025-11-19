青龍獎》威尼斯空手而回！朴贊郁《徵人啟弒》上演逆襲PK《醜得要命》

〔記者鍾志均／綜合報導〕第46屆韓國電影青龍獎於台灣時間今（19）晚7點30分在首爾汝矣島KBS Hall頒獎，本屆重點為呼聲最高、朴贊郁導演的《徵人啟弒》以12項提名領跑，延尚昊導演的《醜得要命》10項緊追，兩部作品都將角逐最佳影片殊榮。

《徵人啟弒》（右）、《醜得要命》共爭青龍最佳劇情片大獎。（翻攝自Naver）

雖說韓國電影近年迎來寒冬，不過今年入圍青龍獎的電影從驚悚、喜劇、動作，到歷史片、奇幻、英雄題材等，應有盡有，部分韓媒仍看好「百花齊放」。

其中《徵人啟弒》由小說改編，是朴贊郁20年來的野心之作，透過黑色幽默的劇情，犀利揭露社會問題與人性道德面臨的兩難，橫掃本屆入圍名單；雖然該片在威尼斯影展主競賽空手而回，就看青龍獎是否能成為「雪恥舞台」。

延尚昊導演的《醜得要命》入圍10項，僅花2億韓幣（約台幣425萬元）拍成，堪稱超低成本的逆襲；該片探討1970年代工業化陰影、社會偏見與羞恥等議題，拒絕走商業大片套路，以107萬觀影人次創下「超越千萬級價值」的奇蹟。

另外，去年青龍獎表演舞台有「樂童音樂家」李燦赫的「棺材登場舞台」，只見他穿著正裝、戴著墨鏡、手拿香檳，最後躺進棺材退場，引爆網路熱議；今年他將演唱第二張solo正規專輯《EROS》新歌，預計再度成為全場焦點。

至於去年接棒前輩金憓秀，由「青龍女神」韓志旼 ，「青龍之男」李帝勳再度合體主持，兩人合體獲金憓秀大讚主持穩健，臨場反應佳，據知兩人都已看完19部入圍作品，預計以更放鬆又機智的主持風格帶領青龍盛宴。

