自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

斷開吳慷仁、曹晏豪後單身4年！鍾瑶爆新戀情 經紀人回應了

鍾瑶近日發行首本新書 ，戀情也頗有進展。（星星相藝提供）鍾瑶近日發行首本新書 ，戀情也頗有進展。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕39歲的鍾瑶昨剛宣布出新書，今又傳好消息，被拍到和她2023年曾打槍稱「不是菜」的攝影師Kair牽手、摟腰的甜蜜互動。對於新戀情，經紀人回應：「感謝大家關心，因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予一些空間，是與不是都為她開心。」

鍾瑶過往曾和吳慷仁、曹晏豪等圈內男星交往，其中最讓人印象深刻的就是2015年與吳慷仁的一段情，兩人合作電影《白蟻-慾望謎網》墜入愛河，但2017年10月，才同遊日本後不久，鍾瑶無預警被分手，吳慷仁以「自己個性彆扭」為理由提出分手，只是分手後才兩個月，吳慷仁就和邵雨薇交往，兩人中間雖有分手過，但至今感情穩定。

吳慷仁（右）與鍾瑶因合作電影《白蟻-慾望謎網》擦出愛火。（資料照，記者胡舜翔攝）吳慷仁（右）與鍾瑶因合作電影《白蟻-慾望謎網》擦出愛火。（資料照，記者胡舜翔攝）

另一段情則是與小3歲的曹晏豪，2019年因合作《詭祭》擦出愛火，兩人被拍到激吻，2021年這段姐弟戀以分手收場。2023年曹晏豪與交往100天的新女友甜蜜閃婚，鍾瑶也大方祝福。而現在新對象Kair是攝影師，IG分享替不少演藝圈明星拍照，其中當然也有鍾瑶的美照。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中