斷開吳慷仁、曹晏豪後單身4年！鍾瑶爆新戀情 經紀人回應了

鍾瑶近日發行首本新書 ，戀情也頗有進展。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕39歲的鍾瑶昨剛宣布出新書，今又傳好消息，被拍到和她2023年曾打槍稱「不是菜」的攝影師Kair牽手、摟腰的甜蜜互動。對於新戀情，經紀人回應：「感謝大家關心，因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予一些空間，是與不是都為她開心。」

鍾瑶過往曾和吳慷仁、曹晏豪等圈內男星交往，其中最讓人印象深刻的就是2015年與吳慷仁的一段情，兩人合作電影《白蟻-慾望謎網》墜入愛河，但2017年10月，才同遊日本後不久，鍾瑶無預警被分手，吳慷仁以「自己個性彆扭」為理由提出分手，只是分手後才兩個月，吳慷仁就和邵雨薇交往，兩人中間雖有分手過，但至今感情穩定。

請繼續往下閱讀...

吳慷仁（右）與鍾瑶因合作電影《白蟻-慾望謎網》擦出愛火。（資料照，記者胡舜翔攝）

另一段情則是與小3歲的曹晏豪，2019年因合作《詭祭》擦出愛火，兩人被拍到激吻，2021年這段姐弟戀以分手收場。2023年曹晏豪與交往100天的新女友甜蜜閃婚，鍾瑶也大方祝福。而現在新對象Kair是攝影師，IG分享替不少演藝圈明星拍照，其中當然也有鍾瑶的美照。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法