白冰冰佛心爆發！宣布「抽成減半」 子弟兵感動喊要簽一輩子

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝大姐大白冰冰多年提攜後輩，近日更宣布將旗下所有藝人的合約「收回重簽、抽佣減半」，等同直接加薪，讓子弟兵們感動大喊：「冰冰姐，我愛妳！」消息傳出後也令不少圈內藝人羨慕直呼：「冰冰姐要不要簽我？」

白冰冰（後排中）體恤子弟兵明亮（後排左）、陳思瑋（後排右）與Give me five少女隊的辛苦。（長興影視提供）

白冰冰透露，近年演藝圈不景氣，新人辛苦接通告還不足以維生，許多人得兼職才能養家。她坦言看到子弟兵這麼拚命，心裡相當不捨：「我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人？」因此決定將原本已比其他經紀公司更低的抽成再度下降。

促使她做出這個決定的關鍵人物，是旗下藝人陳思瑋。陳思瑋平時除演藝工作，還必須到工地當木工賺錢，才能負擔房租、兩名小孩保母費。日前他為參加「世界閩南語金曲盛典」總決賽，請了半個月的假，等於少了至少4萬5千元收入，讓白冰冰相當心疼。所幸他最後奪下世界冠軍，靠獎金補貼家用，不然比賽其實要冒著入不敷出的風險。

她不願只獨厚一人，因此決定讓所有旗下藝人，包括「台一線」東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give Me Five少女隊，全都適用相同的降抽成優惠。她特地在錄製民視《超級冰冰Show》時公布此消息，子弟兵們聽完又驚又喜，紛紛喊：「冰冰姐，我們簽一輩子！」

白冰冰（左）很喜歡蔡亞露的唱跳表現。（長興影視提供）

白冰冰經營公司不以賺錢為目標，而是希望給有才華的人舞台。她透露今年為讓旗下藝人出唱片，自掏腰包花上千萬元買八點檔主題曲宣傳，明知無法回本仍堅持支持，就是希望大家聽見他們的歌。

回憶自己走紅前的艱辛，白冰冰感慨，當年沒有經紀人制度，她一人闖蕩18年才因〈唱抹煞〉翻紅，「當時我還上不了電視，只能夜市打歌，攤販看我可憐還幫我叫賣。」如今她用行動回饋恩情、回饋後輩。

南投阿尼色弗育幼院將白冰冰捐贈的教室命名為牧燕之家。（長興影視提供）

70歲的她持續做善事多年，不僅成立白曉燕基金會，也長期資助南投阿尼色弗育幼院，更捐款興建「牧燕之家」。她笑說：「人生70才開始。既然平常都在做好事，為何不對自己人好一點？」因此決定重新簽約，讓大家都能安心工作、快樂生活。

