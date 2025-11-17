粿粿出軌王子爆婚變！Melody親吐「過來人」心聲

〔記者侯家瑜／台北報導〕Melody（殷悅）今（17）日現身美式休閒服飾品牌新門市開幕活動，身為兩個女兒的時尚媽咪，她談起青春期女兒的穿搭態度相當開放。被問到是否會介意孩子穿得太露，她大方表示：「我覺得有一些變化很不錯。女孩子在青春期，總要有一些嘗試跟表達，要讓她們自己去發掘，不用太去管。」她強調，父母應多給孩子自主空間。

Melody不設禁愛令，談女兒青春期育兒方式。（記者潘少棠攝）

外界常認為青春期摩擦不斷，但 Melody 卻笑說自己與女兒完全沒有這方面的困擾，「現在的青少年其實更懂事，父母要不斷跟她們做開放式溝通，不要一直說教。」她認為以分享、對話方式引導，孩子反而更能接受。

請繼續往下閱讀...

Melody回應粿粿婚變，說出過來人心聲。（記者潘少棠攝）

提到女兒是否能交男友？Melody 認為孩子目前仍在升學階段「可能還太早，但她也不避諱提到青春期的小心動，「有點小小暗戀是正常發展。」她表示並非頒布「禁愛令」，而是以鼓勵的方式給予規範，希望孩子們把重心放在課業與自我探索。

日前爆出Melody離婚後已有新歡，她也沒有否認，據悉對象為旅美金融界華僑，還是王陽明的遠親。她笑著回應：「聖誕節會帶小孩旅遊，但沒有男友啦！」強調現在仍以家庭、事業為重，其餘順其自然，「女人建立好自己最重要。」至於女兒是否看過男友？她語帶保留地說：「我很多朋友，女兒們都看過。」

Melody出席品牌活動氣質亮眼。（記者潘少棠攝）

談到好友沈玉琳治療後的身體狀況，Melody 表示兩人平時並無多聊，「不打擾就是最好的關心。沒事就是好事，他平常也會在社群分享自己的近況。」

面對外界關注粿粿婚內出軌王子、與范姜彥豐婚變話題，Melody以過來人身分謹慎表示：「對其他人的家務事不便評論。」但仍給予祝福，希望大家都可以開心自在地生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法