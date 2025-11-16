楊丞琳出道25周年突鬆口「想念台灣歌迷」 返台進度曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕楊丞琳正式踏入出道25周年的重要里程碑，她坦言這一路並非一帆風順，但感恩收穫遠超預期。前陣子她剛動完不小的手術，休息沒多久就推出新專輯《有且》，並宣佈全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，是新專輯與演唱會同步進行的計劃性延伸。

楊丞琳全新巡演即將啟航。（索尼提供）

關於歌迷關心的曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」。從剛出道時曲庫不夠，到如今第五輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，她需要考慮觀眾想聽的經典，也想通過視覺呈現新專輯的歌，讓大家更認識這些作品，努力在二者間找到最佳平衡。

對於巡演城市規劃，除了已經官宣的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等也在籌備當中，楊丞琳表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣。臺灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」

雖然不喜歡劇透，但她仍小小透露新巡演會有互動環節，並且提醒大家：「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向去看現在這場演唱會」，暗示將帶來全然一新的體驗。

最後，在出道25周年的特別時刻，楊丞琳向長久支持的歌迷深情告白。她深知許多人從學生時代陪伴她至今，這份長情讓她無比感激。「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」她絕不辜負大家的支持，即便已有「一點點年紀」，仍會努力拼搏，用作品成為大家生活中最好的調劑。

