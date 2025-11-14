蘿莉塔得知製作人「小雅姐」離世 淚悲：連張合照都沒有

蘿莉塔得知長期合作的節目製作人過世，感到非常悲傷。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣演藝圈近年來傳出許多噩耗，女星「大S」徐熙媛年初因病過世、金曲歌王方大同英年早逝、資深演員林義雄於9月過世，都讓人感到無限惋惜。今（14）日女星蘿莉塔透過社群平台發文，表示自己長期受到一位女性製作人「小雅姐」照顧，兩人很久沒見面，沒想到再次得知對方消息，竟已撒手人寰。蘿莉塔更遺憾兩人竟然連一張合照都沒有，讓她感到悲痛萬分。

蘿莉塔悲傷與照顧她的節目製作人姐姐竟連一張合照都沒有留下。（翻攝自臉書）

蘿莉塔說：「今年真的是讓人一言難盡的一年」，她一直以為一個很照顧她的製作人，都在忙著做節目，所以兩人一直沒見到面。直到最近才知道，原來姐姐身體不好，已經當天使了，蘿莉塔悲傷回憶：「她真的對我很好，給我好多機會」。接到噩耗後，蘿莉塔深夜回想起兩人相處的點滴，悲從中來。

請繼續往下閱讀...

蘿莉塔感嘆人生無常。（翻攝自臉書）

「我還來不及好好感謝她，更遺憾的是，我居然找不到任何一張跟她的合照，每次都覺得反正很長，之後再照就好了，然後就沒有機會了」蘿莉塔忍不住透過文字向已經過世的「小雅姐」道謝，更表示小雅姐會永遠在她心上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法