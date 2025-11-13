遭中國懸賞109萬台幣通緝 八炯、閩南狼網路回應了

網紅「八炯」溫子渝（左）、「閩南狼PYC」陳柏源今遭中國通緝。（本報合成圖，翻攝自YouTuber）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼PYC」陳柏源，今（13）遭中國福建省泉州市公安局發布懸賞通告，對此，八炯回應「原來我也變沈柏洋了」，閩南狼則表示：風月大我越穩。

繼民進黨沈柏楊被中國「立案偵查」、發布全球通緝後，今又表示徵集台灣網紅「八炯」與「閩南狼」違法犯罪線索，對此，陸委會法政處副處長董玉芸在行政院會後記者會表示，國人若配合中國的懸賞提供相關線索，有可能觸犯相關法律，主管機關都會依法處理查辦。

請繼續往下閱讀...

中國揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，福建省泉州公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯（左）、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（擷取自網路）

泉州市公安局指八炯和閩南狼是「台獨打手」，兩人長期宣傳「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂言論，攻擊、抹黑中國惠台利民政策，欺凌、迫害在台的中國籍配偶，更指兩人為民進黨網軍側翼和美國等西方國家反華勢力馬前卒，開出2～25萬人民幣（約新台幣22～109萬）檢舉獎金懸賞。

對於中國的通緝閩南狼於Threads回應「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後的每一步都只會更穩。」八炯則同樣在Threads表示：「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」。

網紅館長得知八炯與閩南狼遭通緝後，表示笑死，卻遭網友酸諷。（翻攝自臉書）

網紅兼YouTuber「館長」陳之漢得知八炯與閩南狼遭通緝後，在社群平台表示：「我她（他）X笑死」，網友則留言回應：「別笑別人。你也在邊緣了」、「蛤！館長笑死了？那哪天公祭？」、「你的便當店昨天已經笑死過一次了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法